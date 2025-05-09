台北羽球公開賽》激動吶喊！林湘緹打敗前球后奧原希望

台灣女單選手林湘緹（見圖）擊敗前球后奧原希望，開心地握拳歡呼。 （記者陳志曲攝）

今對戰日本18歲新星宮崎友花

台北羽球公開賽今日重點賽程

〔記者林岳甫／台北報導〕世界排名31中租女將林湘緹，昨以21：11、14：21、21：16戰勝日本前球后奧原希望，贏球後激動吶喊，因她生涯首度挺進台北羽球公開賽女單8強，今天將對陣頭號種子日本18歲新星宮崎友花。

宮崎友花的球袋上有很多幸運娃娃。（記者林岳甫攝）

林湘緹去年澳門公開賽打進決賽，栽在中國高昉潔拍下居亞軍，創生涯在300等級最佳成績。只是，林湘緹今年最佳僅16強，昨終於打進8強，使她忍不住怒吼，這回能打敗2017年世錦賽金牌奧原希望，更添信心。

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奧原希望。（記者陳志曲攝）

獲戴資穎專屬教練戰術協助

林湘緹印象從高中開始參加台北賽，至少5、6次都很快出局，直到本屆才有突破。不過，林湘緹自認狀態不好，所以盡量在關鍵時刻求穩，獲得不錯的結果，「我相信自己能更好。」

戴資穎今年因傷無法打國際賽，專屬教練賴建誠改任國家隊女單教練，賴建誠在訓練、戰術等就給予林湘緹不少協助。林湘緹透露，「這次對奧原，我有點沒自信，賴教練就不跟我講戰術的東西，等我找回信心後才開始下達戰術。」

宮崎友花以21：15、21：10輕取地主女將陳肅諭，挺進8強，賽後秀出球袋上的娃娃吊飾，這些吊飾都是她的幸運物，期許在這次台北賽拚下冠軍。林湘緹過去3次交手宮崎友花，唯一勝場為去年澳門公開賽4強。

周天成、王子維 挺進8強

男單方面，35歲周天成以21：14、21：16拍落馬來西亞索烈，晉級8強，今對陣17歲印尼選手烏拜迪拉。

王子維以21：11、21：18打敗南韓全奕陳，挺進8強，將對上世界排名45的馬來西亞選手賀首維，昨他以21：17、21：18淘汰尋求衛冕的「左手重砲」林俊易。

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