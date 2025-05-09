台北羽球公開賽》孫亮晴／陳妍妃 合拍最佳績

新生代女雙孫亮晴（右）／陳妍妃在台北羽球公開賽晉級女雙8強。（羽球協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕皆為17歲的台灣新生代女雙孫亮晴／陳妍妃昨讓外界驚艷，僅花31分鐘以21：16、21：15打倒第2種子的宋碩芸／余芊慧，挺進台北公開賽8強，創下兩人合拍參賽的最佳成績。

王齊麟／邱相榤。（羽球協會提供）

僅花31分鐘 打倒第2種子

孫亮晴、陳妍妃國小皆是單打選手，因沒有出色成績，就決定合作女雙，想不到一拍即合越打越好，如今在國內同齡賽事已找不到對手，日前在全中運霸氣摘高女組金牌，連4年制霸全中運。教練簡毓瑾過去為台灣「黃金女雙」，她期待兩人持續成長，不只在台灣登頂，也要站上國際舞台。

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孫亮晴／陳妍妃國三首次參加台北賽於32強止步，去年打進16強，本屆闖8強改寫最佳。尤其兩人日前才打完全中運，如今直接越級打成人國際賽就有出色表現。

孫亮晴／陳妍妃今天將與世界排名31的印尼組合梅麗莎／羅絲較勁，兩人當然想繼續挺進，並透過台北賽累積經驗，備戰下週登場的泰國公開賽，這將是她們首次征戰500等級大賽。

王齊麟／邱相榤破魔咒晉8強

男雙方面，第2種子的王齊麟／邱相榤以21：19、21：7收拾同為土銀球團的陳政寬／陳子亦，突破16強魔咒，收下本季第一張8強門票。

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