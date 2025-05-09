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TPBL》國王三分雨 快意2連勝

2025/05/09 05:30

新北國王林書豪（中）帶領球隊拿下勝利，對戰雲豹2連勝。（記者陳志曲攝）新北國王林書豪（中）帶領球隊拿下勝利，對戰雲豹2連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王昨在主場迎戰桃園雲豹，團隊首節就下起三分雨，林書豪此役轟進7顆三分球追平個人本季紀錄，全場攻下25分，率隊以117：84寫意收下2連勝，雲豹想搶季後挑戰賽門票難度更高了。

團隊單節得分、三分球破紀錄

國王前役才以45分差擊敗中信特攻，創下聯盟最大分差紀錄，昨開賽外圍火力兇猛，團隊單節三分球14投10中，首節打完取得48：12領先，一舉打破聯盟單節團隊得分、三分球紀錄。

國王次節攻勢沒有停歇，打完上半場取得71：34領先，改寫聯盟半場得分新猷，團隊上半場20次助攻也追平戰神在去年12月8日的紀錄。易籃後仍沒有讓雲豹有任何機會，最多領先42分，此役團隊整體命中率54%，三分球42投18中，外線命中率42.9%。

國王昨6人得分超過雙位數，上場14人中13人有分數進帳，林書豪上場26分鐘就攻下25分，單場7顆三分球追平本季最多，林書緯挹注17分，李愷諺進帳11分。林書豪指出，團隊大部分成員才剛從泰國結束BCL賽事回台，雖然疲累還是充滿拚勁，「我們打得比對手更拚，我為團隊的價值觀感到驕傲。」

雲豹若輸特攻 確定淘汰

雲豹本季面對國王曾拿下2勝，且前3次輸球分差最多僅11分，昨卻在力拚季後挑戰賽資格的關鍵一役遭國王震撼教育，團隊命中率只有39%，威廉斯攻下23分，本土最佳為林信寬12分、主控高錦瑋12投4中拿下9分，雲豹若明天不敵特攻，就會確定遭淘汰。

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