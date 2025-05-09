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NBA季後賽》神複製 尼克落後再逆轉綠衫軍

2025/05/09 05:30

布朗森（左）最後12.1秒的致勝罰球，讓尼克隊再度獲勝。（路透）布朗森（左）最後12.1秒的致勝罰球，讓尼克隊再度獲勝。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕如同第一戰的劇情複製貼上，昨再次落後20分的尼克上演大逆轉，靠著布朗森最後12.1秒的致勝罰球，加上布里吉斯的關鍵抄截，終場91：90氣走衛冕軍塞爾提克，東部季後賽準決賽取得2：0領先。

布朗森、布里吉斯 致勝關鍵

布里吉斯首戰就在讀秒階段靠抄截毀掉塞爾提克的最後一波攻勢，昨他再次成為致勝功臣，不僅在決勝節狂轟14分，還用防守破壞塔圖姆的攻勢，證明尼克在去年用5枚首輪籤交易他來是正確的決定。

尼克成為過去25季以來唯一在客場連2場落後至少20分還能奪勝的隊伍。布朗森昨在最後階段連拿6分，全場包辦17分功不可沒。

J.布朗和D.懷特各轟下20分，塔圖姆繳出13分、14籃板，但他最後一擊發生失誤，讓塞爾提克落入險境，歷史數據也對他們不利，過去7戰4勝制系列賽出現35次主場2連敗的情況，只有5隊能成功翻盤，晉級機率僅14.3％。

值得一提的是，塞爾提克主場在賽後還響起火警，賽後記者會因此提早結束，所幸之後已迅速控制情況，但綠衫軍的淘汰警報響起，還不確定下一場能否化險為夷。

西部方面，前一場在主場慘遭準絕殺的雷霆，昨開賽展現復仇決心，上半場火力噴發猛轟87分，將騎士在2017年總決賽締造的上半場最多86分紀錄送入歷史，終場149：106打趴金塊，在西部準決賽扳成1：1平手。

雷霆全場最多領先達49分，全隊共8人得分達雙位數，當家球星吉爾吉斯亞歷山大以13投11中的高投籃命中率拿下34分，場上正負值高達+51，寫下季後賽新猷。

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