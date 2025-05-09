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中國信託女子公開賽 免費入場抽 iPhone

2025/05/09 05:30

丁子云。（中國信託提供）丁子云。（中國信託提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金高達5000萬日幣（約1044萬台幣）的2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽，5月15日將於桃園東方高爾夫俱樂部點燃戰火，今年冠軍獎金900萬日幣（約187萬台幣）創賽史新高，3天賽事開放民眾免費入場，還有機會抽iPhone 16等好禮。

侯羽薔。（中國信託提供）侯羽薔。（中國信託提供）

侯羽薔、丁子云

108位女將競技

2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽為日次巡與台巡共同認證賽事，今年有來自台灣、日本、泰國、南韓、澳洲及印度等地共108位女將同場競技。

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」安禾佑、丁子云、劉芃姍、張子怡、俞涵軒以及征戰美國次巡的侯羽桑、侯羽薔等女將，將與擁有泰國「小鋼炮」之稱的帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）一較高下。

侯羽薔去年於中信女子公開賽拿下第2名，這次要肩負捍衛主場的重責，她說：「今年目標設定在前3名，期許自己可以穩定發揮，每日賽事都有衝低桿的競爭力。」

今年中信女子公開賽為進場民眾準備多項好禮，5月17日決賽當天將抽出iPhone 16、BenQ 65吋智慧電視、BenQ 智慧微型投影機及飯店住宿券等多項好禮。另外，賽事期間於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁車往返，現場賽事成績採用電子螢幕呈現，觀賽民眾可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況。

此外，今年賽事沿用「4D全視角」轉播技術，3日賽事同步於中華電信MOD博斯高球2台轉播、中國信託女子公開賽臉書粉絲專頁和CTBC Brothers中信兄弟官方頻道YouTube網路直播，球迷可零時差觀賞這場高球界盛事。

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