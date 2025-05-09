TLPGA大聯大女子公開賽》一天打兩回合 李旻、普莉瑪並列第1

李旻。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕TLPGA大聯大女子公開賽前天受到大雨及濃霧影響，比賽中斷，昨上午先打第1回合，下午馬上接續第2回合，但還有部分球員在天黑前未完賽，今將繼續補賽。目前台灣女將李旻以總桿低於標準桿7桿，和泰國好手普莉瑪並列第1。

總獎金1500萬元台幣的大聯大公開賽，原定前天在揚昇高爾夫俱樂部點燃戰火，但碰上大雨和濃霧，比賽不得不暫停，昨一口氣要打完兩回合，對於女將們的體力是不小考驗。

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第1回合賽事，台巡本季最受矚目的新人吳純葳昨抓下6鳥吞1柏忌，以67桿繳卡，泰國女將普莉瑪獵下1老鷹、6鳥，吞3柏忌，同樣以67桿並列第1。不過，進入下午第2回合，吳純葳未能維持狀態，在這回合比賽暫停時，排名已下滑到並列31。

李旻在第1回合繳出68桿，暫時並列第3，下午第2回合賽事她從後9洞出發，打完12洞抓下4鳥、吞1柏忌，衝上領先。

李旻說：「因為才剛從美國回來，加上出發前就想到一天要完成兩回合的狀況，所以在場上不會想太多，僅專注在把眼前每一桿打好。」她也提到自己的近況，「在回台之前，我在美國找了新的教練，針對打球觀念注入新的想法，心理層面上也到達更理想的程度。」

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