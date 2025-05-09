晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TLPGA大聯大女子公開賽》一天打兩回合 李旻、普莉瑪並列第1

2025/05/09 05:30

李旻。（TLPGA提供）李旻。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕TLPGA大聯大女子公開賽前天受到大雨及濃霧影響，比賽中斷，昨上午先打第1回合，下午馬上接續第2回合，但還有部分球員在天黑前未完賽，今將繼續補賽。目前台灣女將李旻以總桿低於標準桿7桿，和泰國好手普莉瑪並列第1。

總獎金1500萬元台幣的大聯大公開賽，原定前天在揚昇高爾夫俱樂部點燃戰火，但碰上大雨和濃霧，比賽不得不暫停，昨一口氣要打完兩回合，對於女將們的體力是不小考驗。

第1回合賽事，台巡本季最受矚目的新人吳純葳昨抓下6鳥吞1柏忌，以67桿繳卡，泰國女將普莉瑪獵下1老鷹、6鳥，吞3柏忌，同樣以67桿並列第1。不過，進入下午第2回合，吳純葳未能維持狀態，在這回合比賽暫停時，排名已下滑到並列31。

李旻在第1回合繳出68桿，暫時並列第3，下午第2回合賽事她從後9洞出發，打完12洞抓下4鳥、吞1柏忌，衝上領先。

李旻說：「因為才剛從美國回來，加上出發前就想到一天要完成兩回合的狀況，所以在場上不會想太多，僅專注在把眼前每一桿打好。」她也提到自己的近況，「在回台之前，我在美國找了新的教練，針對打球觀念注入新的想法，心理層面上也到達更理想的程度。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中