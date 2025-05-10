晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

少了柯瑞「不會打球 」 勇士遭追成1:1

2025/05/10 05:30

愛德華茲率灰狼擊退勇士，扳平戰局。（路透）愛德華茲率灰狼擊退勇士，扳平戰局。（路透）

藍道、愛德華茲

合力飆44分

〔記者粘藐云／綜合報導〕少了一哥柯瑞坐鎮，勇士昨在季後賽次輪第2戰一路挨打，灰狼藍道和「蟻人」愛德華茲合力砍下44分，率隊以117：93痛宰對手，系列賽戰成1：1。

勇士在系列賽首戰雖收下勝利，但柯瑞拉傷左腿，預計至少缺陣1週，昨他在投籃練習時現身場邊，也有參與部分傳球訓練。不過，柯瑞表示，這個傷勢比想像中棘手，無法加快恢復速度，目前未有回歸時間表。

三分球失去準心

勇士失誤達17次

少了柯瑞後，勇士彷彿不會打球，昨團隊三分球命中率僅28.1%，出現17次失誤，主帥柯爾坦言，他還在找解方，「之前我們已有一套體系，但現在少了柯瑞後變得不管用，必須找出能和巴特勒搭配的球員。」

不過，勇士還有另個危機，小前鋒D.格林昨吞下本季季後賽第5次技術犯規，距離聯盟禁賽標準7次僅差2次，柯爾說：「他必須小心、保持冷靜，我相信他會的，他了解現在的情況。」勇士替補上陣的庫明加昨繳出全隊最高18分、5籃板，巴特勒17分次之。

灰狼前役團隊三分球命中率僅17.2%，此戰回升到43.2%，藍道攻下全場最高24分、11助攻，愛德華茲攻下20分。昨比賽中出現小插曲，愛德華茲在第2節時被踩到而扭傷左腳踝，一度痛到無法起身，回到休息室檢查後迅速回歸，他的隊友藍道也稱讚他，猶如鋼鐵人跟金鋼狼一樣，是非常有韌性的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中