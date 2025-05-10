少了柯瑞「不會打球 」 勇士遭追成1:1

愛德華茲率灰狼擊退勇士，扳平戰局。（路透）

藍道、愛德華茲

合力飆44分

〔記者粘藐云／綜合報導〕少了一哥柯瑞坐鎮，勇士昨在季後賽次輪第2戰一路挨打，灰狼藍道和「蟻人」愛德華茲合力砍下44分，率隊以117：93痛宰對手，系列賽戰成1：1。

勇士在系列賽首戰雖收下勝利，但柯瑞拉傷左腿，預計至少缺陣1週，昨他在投籃練習時現身場邊，也有參與部分傳球訓練。不過，柯瑞表示，這個傷勢比想像中棘手，無法加快恢復速度，目前未有回歸時間表。

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三分球失去準心

勇士失誤達17次

少了柯瑞後，勇士彷彿不會打球，昨團隊三分球命中率僅28.1%，出現17次失誤，主帥柯爾坦言，他還在找解方，「之前我們已有一套體系，但現在少了柯瑞後變得不管用，必須找出能和巴特勒搭配的球員。」

不過，勇士還有另個危機，小前鋒D.格林昨吞下本季季後賽第5次技術犯規，距離聯盟禁賽標準7次僅差2次，柯爾說：「他必須小心、保持冷靜，我相信他會的，他了解現在的情況。」勇士替補上陣的庫明加昨繳出全隊最高18分、5籃板，巴特勒17分次之。

灰狼前役團隊三分球命中率僅17.2%，此戰回升到43.2%，藍道攻下全場最高24分、11助攻，愛德華茲攻下20分。昨比賽中出現小插曲，愛德華茲在第2節時被踩到而扭傷左腳踝，一度痛到無法起身，回到休息室檢查後迅速回歸，他的隊友藍道也稱讚他，猶如鋼鐵人跟金鋼狼一樣，是非常有韌性的人。

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