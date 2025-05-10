魔鷹連4場同套路 轟出洲際新紀錄

雄鷹先發投手後勁跨季14連勝。（記者廖耀東攝）

2分砲逆轉兄弟

雄鷹洋砲魔鷹6局上驚天一擊逆轉兄弟，以9轟暫時獨居全壘打王。（記者廖耀東攝）

擊球初速183km

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼雄鷹連續4場啟動「王柏融敲安打，魔鷹跟著開砲」的進攻方程式，在魔鷹6局上轟出關鍵2分彈的帶動下，台鋼單局鯨吞5分拿回領先，最終以6：2擊敗中信。魔鷹這發全壘打的擊球初速測得183公里，刷新洲際球場使用Trackman以來的最快紀錄。

台鋼打完2局以1：2落後，中信6局上換李振昌接替投5局已用90球的黃博多，才投3球先被王柏融敲安，再投1球又遭魔鷹狙擊，台鋼繼續靠4安配合戰術與保送，單局合計狂攻10人次猛奪5分。洲際球場自2018年裝設追蹤場上數據的雷達系統Trackman以來，測得全壘打最快擊球初速原是魔鷹去年8月18日打鄭凱文2分彈的181公里，昨晚被他自己以183公里打破。

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靠大王敲安引路

9轟繼續獨走

台鋼自5月4日起連續4場「大王敲安後魔鷹開砲」，期間魔鷹狂轟6發進帳12分打點，累計9轟繼續獨走，打點17分追平劉基鴻並列1，總教練洪一中指出，王柏融與魔鷹從去年就開始連棒，只能說魔鷹的近況確實不錯，揮棒過程比去年順暢，王柏融最近上壘率高也很穩定，「他們兩人打不好的時間也很長，年初也不是很理想，只是現在剛好加在一起。」

後勁用101球交出7局失2分的優質先發，本季第4勝到手與威能帝、黃博多並列勝投王，投出4次保送、製造12個滾地球出局都是本季單場最多，跨季14連勝晉升中職第4長，洪一中表示，後勁很聰明也很有耐心，即便前2局用球數已超過40球，仍有辦法與打者耗並投完7局，考量洋投就他還沒被輪替，會讓他下二軍15天休息一下。

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