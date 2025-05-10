801旅事件恩仇未泯? 「當初很多不成熟」

林益全（左）新書上市，提及當年與林哲瑄同隊的爭議事件。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕2017年富邦悍將爆發林哲瑄公開發文指責林益全不撲球的「801旅事件」，8年過去，已改披統一獅袍的林益全近期出書抒發己見，認為溝通應建立在團隊內部，若發表在社群平台會讓私事就變公事，也讓球團管理受外界質疑；時任富邦教頭的味全龍總教練葉君璋昨指出，當時這件事若能處理好，或許富邦能成為一支超強球隊。

葉君璋（記者陳志曲攝）

神全出書提悍將

揭遭霸凌心境

林益全開季至今仍未上一軍，但近期卻因新書成為話題人物，最勁爆的內容當屬「我覺得這件事發生後，對富邦悍將影響最深遠的是，有好長一段時間隊內學長、學弟間的倫理似乎悄悄地消失了。」

請繼續往下閱讀...

當年林益全在富邦被霸凌，葉君璋曾表示，「人家講你是為你好。」事過境遷，葉君璋昨接受28分鐘聯訪，他說，當初這件事存在很多不成熟，如果團隊能用更好、更成熟、更有智慧的方式解決問題，讓負面轉化成正面，也許全隊就能凝聚在一起，現在看到的是完全不一樣的球隊。

林益全在書中還提及，當年在富邦的氛圍不只是旅外、本土分派，就連旅外也細分等級，「有人因為自己曾經上過大聯盟，所以感到自負。」

葉總憶事件始末

錯過改變契機

葉君璋曾在小聯盟擔任多年教練，深怕旅美球員返台被貼上不好的標籤，他透露，有次吉力吉撈．鞏冠代打揮空後當場把球棒甩到天上，「這個動作，我沒有很喜歡，賽後立刻請他到教練室。」葉總當時告誡吉力吉撈，「你在美國打球態度非常好，回台要把在美國的態度帶回來，才能對台灣棒球有正面影響。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法