晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

801旅事件恩仇未泯? 「當初很多不成熟」

2025/05/10 05:30

林益全（左）新書上市，提及當年與林哲瑄同隊的爭議事件。（資料照）林益全（左）新書上市，提及當年與林哲瑄同隊的爭議事件。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕2017年富邦悍將爆發林哲瑄公開發文指責林益全不撲球的「801旅事件」，8年過去，已改披統一獅袍的林益全近期出書抒發己見，認為溝通應建立在團隊內部，若發表在社群平台會讓私事就變公事，也讓球團管理受外界質疑；時任富邦教頭的味全龍總教練葉君璋昨指出，當時這件事若能處理好，或許富邦能成為一支超強球隊。

葉君璋（記者陳志曲攝）葉君璋（記者陳志曲攝）

神全出書提悍將

揭遭霸凌心境

林益全開季至今仍未上一軍，但近期卻因新書成為話題人物，最勁爆的內容當屬「我覺得這件事發生後，對富邦悍將影響最深遠的是，有好長一段時間隊內學長、學弟間的倫理似乎悄悄地消失了。」

當年林益全在富邦被霸凌，葉君璋曾表示，「人家講你是為你好。」事過境遷，葉君璋昨接受28分鐘聯訪，他說，當初這件事存在很多不成熟，如果團隊能用更好、更成熟、更有智慧的方式解決問題，讓負面轉化成正面，也許全隊就能凝聚在一起，現在看到的是完全不一樣的球隊。

林益全在書中還提及，當年在富邦的氛圍不只是旅外、本土分派，就連旅外也細分等級，「有人因為自己曾經上過大聯盟，所以感到自負。」

葉總憶事件始末

錯過改變契機

葉君璋曾在小聯盟擔任多年教練，深怕旅美球員返台被貼上不好的標籤，他透露，有次吉力吉撈．鞏冠代打揮空後當場把球棒甩到天上，「這個動作，我沒有很喜歡，賽後立刻請他到教練室。」葉總當時告誡吉力吉撈，「你在美國打球態度非常好，回台要把在美國的態度帶回來，才能對台灣棒球有正面影響。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中