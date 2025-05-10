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富邦搏鬥10局 仍吞最快20敗

2025/05/10 05:30

陳鏞基（統一獅提供）陳鏞基（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕昨中職本季首度在花蓮開打，統一獅陳鏞基在8局下夯出花蓮球場「史上最老轟」扳平戰局，同為台東人的陳聖平在10局下敲出高飛犧牲打，率隊以4：3擊敗富邦悍將，取得開季對戰6連勝。

鏞基超越國慶

花蓮最高齡紅不讓

富邦申皓瑋在10局上擊出高飛犧牲打超前比分，原有機會成為率隊中止4連敗的英雄，未料在下半局處理潘傑楷的中外野安打時將球漏到後面，讓獅隊跑回全場最關鍵的追平分。富邦本季延長賽3戰全敗，跟對戰獅隊一樣苦手。

獅隊先發投手飛力獅2局上受天候不穩影響，投出中職生涯首次四壞球，前4局關關難過關關過，第5局卻投到褲上血跡斑斑，2出局被富邦攻佔二壘後無奈傷退，首度先發撐不滿5局。

王鏡銘接替飛力獅，被池恩齊敲出適時安打送回追平分，飛力獅中斷初登板連續23.2局無失分，無緣打破1994年克力士連續25.1局的聯盟紀錄。

獅隊3局上靠林岱安、邱智呈的雙安先馳得點，整場仍被富邦先發投手魔力藍強鎖6.2局，包括4局下0出局滿壘無得分，悶到8局下才靠陳鏞基夯出追平轟，他以41歲300天之齡超車高國慶，成為花蓮球場史上最老開轟的打者，同時進帳花蓮獎勵全壘打選手的1萬元。

富邦開季對戰獅隊6連敗，寫下球團史首見的不名譽紀錄，另外僅花27場就吞20敗是隊史第2快，僅次於1996年興農牛、2022年富邦的開季24場。

魔力藍錯失勝投機會，富藍戈又砸鍋苦吞救援失敗，富邦本季洋投僅拿3勝，連同防禦率都是全聯盟最糟糕，昨宣布簽下前韓職勝投王布坎南，另也網羅去年效力樂天桃猿的日籍投手鈴木駿輔。

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