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台北羽球公開賽》超級星期天 5台將3線搶冠

2025/05/11 05:30

周天成今壓軸登場，挑戰台北公開賽男單第5冠。（記者陳志曲攝）周天成今壓軸登場，挑戰台北公開賽男單第5冠。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕超級300系列台北羽球公開賽決賽今天登場，台灣共3組人馬爭冠，由女雙謝沛珊／洪恩慈率先披掛上陣，男雙王齊麟／邱相榤接續登場，男單周天成壓軸亮相。

「麟榤配」王齊麟（後）與邱相榤4連勝，挺進男雙爭霸戰。（記者陳志曲攝）「麟榤配」王齊麟（後）與邱相榤4連勝，挺進男雙爭霸戰。（記者陳志曲攝）

35歲的周天成昨面對20歲印度小將謝堤的一路緊咬，決勝階段總能靠經驗搶下關鍵分，尤其決勝節16平手時，利用網前球攻勢迫使對手回球失誤連拿4分，終場21：18、21：17勝出。

謝沛珊（左）與洪恩慈將與日本組合爭冠，挑戰台灣暌違17年的台北賽女雙冠軍。（記者陳志曲攝）謝沛珊（左）與洪恩慈將與日本組合爭冠，挑戰台灣暌違17年的台北賽女雙冠軍。（記者陳志曲攝）

小天挑戰第5冠

台北羽球公開賽冠軍戰賽程台北羽球公開賽冠軍戰賽程

堆高男單紀錄

周天成今天將對上世界排名11的新加坡一哥駱建佑，過去交手小天以4勝3負佔上風，他表示：「彼此很熟悉，也知道這會是場很拚的比賽，就看誰在場上能先取得先機。」小天將挑戰第5冠，刷新自己保持的賽史男單最多冠紀錄。

王齊麟／邱相榤

等著「跟李洋道歉」

王齊麟／邱相榤昨以21：11、21：12輕取日本組合野村拓海／霜上雄一，以1局未失寫下4連勝，也是兩人自去年8月合作以來首度闖進決賽，今天將遭遇防守絕佳的南韓組合奇東柱／姜敏赫，雙方曾在3月交手，「麟榤配」直落二吞敗。

這也是王齊麟生涯在台北賽與第3個搭檔打進男雙決賽，他曾和陳宏麟在2018年完成2連霸，也和李洋拿過亞軍，對於今年與邱相榤攜手爭冠，他笑說：「如果不小心贏了，再跟李洋道歉。」

謝沛珊／洪恩慈

要解17年女雙冠軍荒

謝沛珊／洪恩慈在女雙4強賽以21：13、21：15擊敗日本組合廣上瑠依／保原彩夏，今天要對上另一日本組合大竹望月／高橋美優，力爭自2008年簡毓瑾／程文欣之後，首組在台北賽奪冠的台灣女雙。

洪恩慈笑說，17年前她還沒打女雙，能有機會在主場挑戰紀錄意義非凡，「但我們就是一場一場來，相信只要把內容打好，自然有機會奪冠。」

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