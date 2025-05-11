PLG》勇士2勝威風 猿多重利空夾擊

周桂羽（前）繳出勇士本土最佳表現，領航猿一哥盧峻翔手感則持續低迷。 （記者陳逸寬攝）

年度MVP盧峻翔

勇士率先取得2勝，洋將金恩（左）與莫巴耶（右）都貢獻19分。（記者陳逸寬攝）

手感持續低迷

〔記者盧養宣／台北報導〕富邦勇士昨在PLG總冠軍賽靠末節一波12：0攻勢強拉尾盤，以88：81扳倒頭號種子桃園領航猿，系列賽取得2：1領先，本季完成年度MVP二連霸的猿隊一哥盧峻翔持續迷航，14投4中僅拿下11分。

勇士帶著1勝1負回到和平籃球館，雙方你來我往，共有38次互換領先，領航猿末節最後4分鐘靠葛拉漢三分球破網取得78：76領先後，不僅進攻當機又接連發生失誤，勇士在金恩帶領下團隊連拿12分扭轉局勢，成功捍衛主場。

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莫巴耶與金恩都貢獻19分，勇士本土最佳為周桂羽的7分。勇士執行教練吳永仁指出，總冠軍賽都呈現焦土戰，球隊在第1戰與第3戰都讓對手得分不超過90分，肯定子弟兵在防守端的表現，第4戰會持續尋找不一樣的進攻方式，希望提升得分。

1：2翻盤有難度

今飛蒙古拚BCL

聯盟過去從未有球隊在冠軍賽1：2落後下翻盤封王，領航猿洋將葛拉漢攻下生涯季後賽新高29分也白忙一場。對領航猿更不利的是，他們近期還必須雙線作戰，今早啟程飛往蒙古，明晚8點半要在BCL東亞區資格賽對戰地主比什雷爾特金屬隊，13日再搭機返台，備戰14日的總冠軍賽第4戰。

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