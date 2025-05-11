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TPBL》雲豹昨積陰德值 最快今變現

2025/05/11 05:30

高錦瑋（右）與克羅馬土洋聯手，保住雲豹晉級生機。 （TPBL提供）高錦瑋（右）與克羅馬土洋聯手，保住雲豹晉級生機。 （TPBL提供）

擊潰特攻 助戰神進挑戰賽

〔記者吳孟儒／綜合報導〕不想提前放暑假的桃園雲豹，昨靠著克羅馬攻下31分、10籃板、9助攻，加上高錦瑋決勝節重要三分彈澆熄對手追分氣焰，終場以95：76擊退新北中信特攻，保有拿下TPBL季後挑戰賽資格的機會。

雲豹決勝節險些浪費雙位數領先，所幸高錦瑋飆進三分球將比分再度擴大，他和克羅馬單節聯手拿下14分，率隊打出30：12的攻勢揚長而去，排名也擠下特攻升至第5。

高錦瑋貢獻12分、11籃板、6助攻，他將好表現歸功於團隊防守，至於克羅馬雖只差1次助攻就能完成大三元，但他強調，個人數據不重要，團隊勝利才是重點。

雲豹教練查爾斯表示，球員已拋開前一場慘敗的心情，在毫無退路的比賽全神貫注，這場贏了很開心，但依舊沒有輸球的本錢，仍會步步為營。

今靠戰神 搶搭晉級末班車

雲豹贏球後，助攻台北戰神以例行賽第4挺進季後挑戰賽，在3戰2勝系列賽率先拿到1勝優勢，他們也有機會在今天拿下另一席挑戰賽門票。

特攻今天將與戰神交手，若輸球則會淘汰，由雲豹以第5名進軍季後挑戰賽，但特攻若贏球，就得視5月18日雲豹與夢想家戰況，雲豹贏則晉級，輸球就是特攻搶下挑戰賽門票。

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