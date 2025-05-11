獅安打吃到飽 富邦難逃黑色510

獅隊林佳緯5安大爆發，包括本季首轟，獲選單場MVP。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕統一獅昨狂掃本季聯盟新高的23支安打，林佳緯和陳聖平都締造生涯最佳的5安猛打賞，以15：2大勝富邦悍將，在花蓮取得跨季5連勝；悍將苦吞6連敗，開季28場狂輸21場，勝率2成50持續墊底，與榜首獅隊勝差達11.5場。

本季悍將對獅隊7戰全敗，這7戰悍將平均每場只得1.9分、失8分，且歷年悍將在5月10日這一天7戰全敗，堪稱「超級黑色510」。

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榜首獅23安

林佳緯5安包括首轟

悍將先發投手張奕只撐3局被敲8安失5分，苦吞5連敗和本季第5敗，現為全聯盟最多敗投手，防禦率升至6.98。蘇智傑在3局下從張奕手中轟兩分砲，本季首轟出爐，生涯在花蓮敲11轟為聯盟紀錄。

張奕退場後，悍將牛棚5名投手輪番上陣依舊壓不住，獅隊開路先鋒林佳緯單場5支5，4局下敲陽春砲是本季首轟，拿下本季首座單場MVP，賽後媽媽親自頒獎、共舞。在母親節前夕，林佳緯感性地說，「謝謝媽媽照顧我到那麼大，這是我第一次說，媽媽，我愛妳。」

花蓮出生的林佳緯返鄉獻技手感火燙，對悍將3連戰前兩戰9支8，他表示，來花蓮比賽前，在洲際對中信兄弟其實沒打好，「花蓮眷顧我，讓我有好成績。」獅隊洋投蒙德茲先發6局失1分拿下本季第2勝。

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