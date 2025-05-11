晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獅安打吃到飽 富邦難逃黑色510

2025/05/11 05:30

獅隊林佳緯5安大爆發，包括本季首轟，獲選單場MVP。（統一獅提供）獅隊林佳緯5安大爆發，包括本季首轟，獲選單場MVP。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕統一獅昨狂掃本季聯盟新高的23支安打，林佳緯和陳聖平都締造生涯最佳的5安猛打賞，以15：2大勝富邦悍將，在花蓮取得跨季5連勝；悍將苦吞6連敗，開季28場狂輸21場，勝率2成50持續墊底，與榜首獅隊勝差達11.5場。

本季悍將對獅隊7戰全敗，這7戰悍將平均每場只得1.9分、失8分，且歷年悍將在5月10日這一天7戰全敗，堪稱「超級黑色510」。

榜首獅23安

林佳緯5安包括首轟

悍將先發投手張奕只撐3局被敲8安失5分，苦吞5連敗和本季第5敗，現為全聯盟最多敗投手，防禦率升至6.98。蘇智傑在3局下從張奕手中轟兩分砲，本季首轟出爐，生涯在花蓮敲11轟為聯盟紀錄。

張奕退場後，悍將牛棚5名投手輪番上陣依舊壓不住，獅隊開路先鋒林佳緯單場5支5，4局下敲陽春砲是本季首轟，拿下本季首座單場MVP，賽後媽媽親自頒獎、共舞。在母親節前夕，林佳緯感性地說，「謝謝媽媽照顧我到那麼大，這是我第一次說，媽媽，我愛妳。」

花蓮出生的林佳緯返鄉獻技手感火燙，對悍將3連戰前兩戰9支8，他表示，來花蓮比賽前，在洲際對中信兄弟其實沒打好，「花蓮眷顧我，讓我有好成績。」獅隊洋投蒙德茲先發6局失1分拿下本季第2勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中