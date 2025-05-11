投第8局壓力很大 張誠恩挺住了

張誠恩（資料照）

〔記者徐正揚／台中報導〕張誠恩今年首次進入台鋼雄鷹一軍開季名單，本季出賽14場僅次隊友林詩翔，拿到7次中繼成功並列聯盟第1，被視為新人王的有力人選，他表示，球季才開始1個月，不會去想獎項的事，感謝教練願意給他機會。

張誠恩去年9月在二軍出賽7場，共投8.2局無失分，季後被球隊指派參加日職西武獅秋訓3週，今年開季第2週起被賦予布局投手重任，他表示，投第8局的壓力很大，一開始沒想過勝利的關鍵會在自己，「說沒壓力一定是假的，只要心態夠正面，熱身時也許會想，上場後就不會，專心面對每位打者。」

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張誠恩指出，因為定位是牛棚，做好經常要上場的準備，但發現才第1個月就出賽這麼多，難免有點嚇到，希望變速球或指叉球能盡快上手，再增加縱向球種的武器，「雖然有時候會懷疑，值不值得教練這樣用我，還是要感謝教練的信任。」

張誠恩、林詩翔目前各在第8、9局登板，兩人合計投29局僅失2分，成為台鋼守勝的最後兩道防線，他表示，看到林詩翔第9局上去，就會覺得這場比賽有90％以上的機會勝利，「就好像接力賽，我把棒子交給他，球季還要打很久，把負責的工作做好，不要辜負教練的期許，比去想獎項什麼的重要。」

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