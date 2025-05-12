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會被對手徹底研究 橫田點出古林新課題

2025/05/12 05:30

橫田久則（資料照）橫田久則（資料照）

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼雄鷹投手教練橫田久則在球員時期是1990年代西武王朝的成員之一，菜鳥球季上一軍才4個月就拿到生涯首場完封勝，得知古林睿煬投出在日職一軍首場完封勝很有感觸，他表示，雖然古林才投3場，但是他的潛力很好，一定會有更好的發展。

橫田指出，第1場出賽一定會因為緊張，導致無法發揮最好的實力，站在洋將的角度必須盡快適應，古林能在第2場就拿到勝投，顯示他的適應能力很快，算是非常厲害的選手，「不論台灣或日本，很多洋將都是因為無法適應，很快就無法生存下去，希望古林可以更有自信地投下去。」

遇危機可很快切換模式

橫田與古林的武器球之一都是指叉球，橫田認為，根據自己去年整季的觀察，古林所有的球路都能讓他在日職一軍生存，最關鍵之處在於古林遇到危機時可以很快切換模式，接下來有更重要的課題，「雖然古林才投3場，日職不論情蒐或打者，一定會徹底去研究他，古林必須要設法贏過這些，希望他可能成功。」

憶首場完封 肩膀就壞掉

橫田於1987年4月12日在日職一軍初登板，8月28日拿到生涯首場完封勝，他表示，因為是很多年前的事，只記得對手是羅德，卻不記得當時的心情，唯一確定的是隔天手完全抬不起來，「我只記得，完投後休息4天，又完投再休息4天，然後投出完封，然後肩膀就壞掉了，然後在二軍待了好幾年，哈哈。」

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