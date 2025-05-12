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循大王、古林模式 平野︰盼更多中職選手旅外

2025/05/12 05:30

平野惠一（資料照）平野惠一（資料照）

〔記者徐正揚／台中報導〕平野惠一去年接任中信兄弟總教練後，在例行賽與台灣大賽共遇過4次統一獅派古林睿煬先發，得知古林投出在日職一軍首場完封勝感到高興，他表示，希望看到更多中職的好選手，循著王柏融與古林的模式挑戰國外職棒。

中職應先留住年輕好投手

中信兄弟與台鋼雄鷹雖然連續2天因雨延賽，平野仍緊盯投手與打者的練習，並未觀看古林昨天的比賽轉播，得知古林開賽起讓對手17上17下、投出7次三振無四死球的內容，難掩驚喜地說：「只用98球就投出完封，只被擊打出2支安打，真的很厲害耶！可以把台灣的力量傳達給世界知道。」

平野指出，他一直強調本土投手的重要性，中職必須提高本土投手的競爭力，去年有10個台灣球員被國外職棒球隊簽下，代表他們都很有潛力，因為其中多數都是投手，讓他覺得非常可惜，「他們才高中畢業，都還非常年輕，簽約金一定不會很高，中職應該想辦法留住這麼好的選手。」

中職近年相繼有王柏融、古林睿煬被日職球隊網羅，平野認為，中職的環境其實愈來愈好，應該要讓好的選手像古林一樣，先進中職變得更好，再用高價賣出輸往到國外，「古林從中職去日本，就好像國際貿易，大家都會把最好的產品賣到國外，棒球也是一個產業，可以往這個方向思考。」

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