晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》李睿麒力擋戰神 特攻保晉級生機

2025/05/12 05:30

中信特攻李睿麒（右）灌籃，澆熄戰神反撲氣燄。（記者陳逸寬攝）中信特攻李睿麒（右）灌籃，澆熄戰神反撲氣燄。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕中信特攻昨在背水一戰發揮團隊精神，5人得分超過雙位數，以96：89力退台新戰神，終止4連敗，仍有晉級季後挑戰賽的機會。

中信特攻謝亞軒（左）拿下本土最多18分。（記者陳逸寬攝）中信特攻謝亞軒（左）拿下本土最多18分。（記者陳逸寬攝）

TPBL例行賽僅剩下2場賽事，夢想家在17、18日分別交手國王與雲豹，最後一天的賽事將決定戰神在季後挑戰賽的對手，雲豹贏球就晉級，輸球則由特攻取得門票。

特攻昨上半場外線15投9中，一度領先22分，第3節進攻當機只拿11分，末節被追到5分差之際，替補上陣的李睿麒連續2次在籃下得手，包括一次隔扣洋將艾力克，讓新莊體育館球迷陷入沸騰，也澆熄戰神反撲氣燄。

謝亞軒18分本土最多

飛馳貢獻全隊最佳21分、10助攻，謝亞軒三分球4投全中拿下本土最多18分，他指出，自己前一場表現糟糕，徹夜難眠，「但我告訴自己不要再回想，相信隊友與團隊，很高興大家今天上場毫無保留，每一球都很拚命。」

努利大三元 獅咬海神

早早無緣季後賽的新竹攻城獅，昨靠努利39分、10籃板、10助攻大三元領軍，以118：99收拾高雄海神，以2連勝結束賽季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中