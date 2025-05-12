TPBL》李睿麒力擋戰神 特攻保晉級生機

中信特攻李睿麒（右）灌籃，澆熄戰神反撲氣燄。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕中信特攻昨在背水一戰發揮團隊精神，5人得分超過雙位數，以96：89力退台新戰神，終止4連敗，仍有晉級季後挑戰賽的機會。

中信特攻謝亞軒（左）拿下本土最多18分。（記者陳逸寬攝）

TPBL例行賽僅剩下2場賽事，夢想家在17、18日分別交手國王與雲豹，最後一天的賽事將決定戰神在季後挑戰賽的對手，雲豹贏球就晉級，輸球則由特攻取得門票。

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特攻昨上半場外線15投9中，一度領先22分，第3節進攻當機只拿11分，末節被追到5分差之際，替補上陣的李睿麒連續2次在籃下得手，包括一次隔扣洋將艾力克，讓新莊體育館球迷陷入沸騰，也澆熄戰神反撲氣燄。

謝亞軒18分本土最多

飛馳貢獻全隊最佳21分、10助攻，謝亞軒三分球4投全中拿下本土最多18分，他指出，自己前一場表現糟糕，徹夜難眠，「但我告訴自己不要再回想，相信隊友與團隊，很高興大家今天上場毫無保留，每一球都很拚命。」

努利大三元 獅咬海神

早早無緣季後賽的新竹攻城獅，昨靠努利39分、10籃板、10助攻大三元領軍，以118：99收拾高雄海神，以2連勝結束賽季。

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