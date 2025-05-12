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藍道大三元 灰狼超車勇士

2025/05/12 05:30

灰狼藍道（左）貢獻大三元，助隊擊退勇士。（美聯社）灰狼藍道（左）貢獻大三元，助隊擊退勇士。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕灰狼昨在西部季後賽次輪第3戰靠愛德華茲攻下36分，加上藍道貢獻大三元，以102：97力退一哥柯瑞缺陣的勇士，系列賽取得2：1領先。

去年夏天在三方交易從尼克來到灰狼的明星前鋒藍道，上場40分鐘繳出24分、12助攻、10籃板，成為隊史自2004年賈奈特後再有球員在季後賽締造大三元，愛德華茲盛讚隊友表現關鍵，「今年季後賽每一戰都為我們挺身而出。」

柯瑞在此輪首戰拉傷大腿，根據美媒報導，最快要到本月19日第6戰才會回歸，勇士必須想辦法延長戰線。勇士昨上半場三分球5投盡墨，也是隊史自1997年以來首度在季後賽上半場沒有投進三分球，下半場則是18投10中。拿下全隊最佳33分的巴特勒坦言，柯瑞缺陣時，球隊幾乎沒有犯錯空間，但團隊仍具競爭力，對扳平戰局有信心。

轟20顆三分球

綠衫軍炸尼克

東部方面，三分球失靈許久的塞爾提克終於找回招牌武器，昨轟出20顆三分球，以115：93在客場力退尼克，將系列賽追到1：2。綠衫軍主場苦吞2連敗總算扳回一城，J.布朗強調，「對手要擊敗我們4次才算贏，我們還有很多比賽要打。」

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