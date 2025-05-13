差點系統爭議勝訴 高協將投入WHS建置

高協理事長王政松（資料照）

與球場事業協進會

圖為高協與高爾夫球場事業協進會工作合約內容。（記者粘藐云攝）

對簿公堂

圖為高協與高爾夫球場事業協進會工作合約內容。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕高爾夫協會過去幾年因「球場難易度評鑑差點系統建置」工作合約與球場事業協進會對簿公堂，如今判決結果出爐，高協勝訴定讞，高協會員大會決議未來將積極投入世界差點系統（WHS）建置，也有會員臨時動議提出該案已損害高協利益，希望協會有所作為，因此高協不排除採取法律行動。

圖為高協與高爾夫球場事業協進會工作合約內容。（記者粘藐云攝）

前任高協團隊在2018年1月卸任前，和球場事業協進會簽署「球場難易度評鑑差點系統建置」工作合約，內容包含高協需將辦理國內高爾夫球場難易度及球員Handicap差點評鑑工作，授權球場事業協進會辦理，一簽就是20年。

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被控未履行合約

求償千萬

不過，在2018年5月新任理事長王政松上任後，新團隊評估，相關系統建置茲事體大，該工作合約內容過於簡略，欲新增相關權利義務條件，經多次協商未果，知情人士指出，「高協當時願讓對方執行系統建置，甚至也討論分潤問題，並新增相關權利義務劃分，但雙方依舊未能達成協議。」

高協唯一有權

辦理WHS認證

協商未果之下，球場協進會指控高協未能履行合約，求償1千萬元，經過3年官司纏訟，最後判決由高協勝訴；且法院判決認定，高協為我國境內唯一有權辦理台灣境內世界差點系統（WHS）認證及監督、實施與管理WHS之球場評鑑暨差點指數等權利之單位。

目前國內高爾夫人口逾200萬人，且每年出國打球人口約有8萬人，疫情過後持續成長。而球友至國外打球，通常需提出差點認證，知情人士透露，「這段期間高協接獲不少民眾詢問關於差點認證的問題，希望高協提供成績證明，這也顯示出這套系統建置的重要性，無論是台灣球友到國外打球，還是對於國內球場發展，都是有利的。」

受到官司影響，這套系統建置延宕，讓國內高爾夫發展慢了國際一步。據了解，目前高協在判決定讞後，積極投入WHS建置，並讓所有系統商清楚得知官司結果，未來可與高協洽談相關業務，希望能正常運作，讓國內球友可方便取得官方證明。

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