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雷霆板凳逆襲 扳平金塊

2025/05/13 05:30

雷霆吉爾吉斯亞歷山大（左）攻下25分，助隊擊敗金塊，系列賽扳平。（美聯社）雷霆吉爾吉斯亞歷山大（左）攻下25分，助隊擊敗金塊，系列賽扳平。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆、金塊昨在西部季後賽準決賽第4戰上演「打鐵大戰」，共同寫下難堪紀錄，身為頭號種子的雷霆第四節靠板凳球員的逆襲，最終以92：87擊敗金塊，系列賽追成2：2。

雷霆、金塊在首節都找不到準星，雷霆拿17分已經夠慘，金塊更離譜只拿到8分，兩隊合計進帳25分，寫下季後賽史上單節最低得分紀錄。

前三節打完落後6分的雷霆，主帥達格諾末節就讓替補的A.威金斯、C.華勒斯上陣，兩人連進3顆三分球打出氣勢，再來吉爾吉斯亞歷山大等先發球員稍回神，有驚無險在客場踢館成功，避免系列賽陷入1：3落後。

吉爾吉斯亞歷山大25分、6籃板及6助攻，但包括他在內的先發群，三分球僅23投2中，而威金斯、華勒斯和卡魯索為14投8中，3人不僅為先發減輕負擔，更是達格諾眼中的贏球功臣。

騎士半場輸41分 溜馬聽牌

東部方面，頭號種子騎士在客場顏面掃地，上半場打完落後41分，是季後賽史上第3次半場差距逾40分，騎士以109：129不敵溜馬，更慘的是當家球星米契爾在中場休息練投離奇扭傷，對系列賽1：3落後的騎士更是雪上加霜。

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