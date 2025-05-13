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BCL資格賽》4強台灣內戰 國王對決領航猿

2025/05/13 05:30

國王洋將艾夫伯（左2）拿31分獨木難支，不敵地主烏蘭巴托野馬。（新北國王提供）國王洋將艾夫伯（左2）拿31分獨木難支，不敵地主烏蘭巴托野馬。（新北國王提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北國王昨在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽小組賽最終戰遠征蒙古，40歲洋將艾夫伯拿31分獨木難支，終場以73：94不敵地主烏蘭巴托野馬，以B組第2晉級四強，將對決A組龍頭桃園領航猿，上演「台灣內戰」。

輸給野馬 B組第2晉4

TPBL例行賽龍頭國王近期賽程密集，三週內橫跨三國、進行共10場賽事，此次並未全隊前往蒙古，部分成員留在台灣調整備戰，除林書豪、林書緯本就因身份限制未參賽外，李愷諺、強森等人也都未隨隊，只以艾夫伯單洋將應戰。

艾夫伯31分獨木難支

國王打完前三節僅落後8分，但末節氣力放盡，被野馬以23：10一波流揚長而去，艾夫伯上場36分鐘轟進7顆三分球拿下全場最高31分，但國王本土發揮有限，最高分是王柏智、蘇士軒各拿11分。

主帥萊恩指出，在陣容並不完整下球員前三節仍展現拚勁、表現出色，必須予以肯定，此役上場的多數成員平時在聯盟的例行賽沒有太多上場空間，「他們在這裡扮演更重要的角色，也是累積經驗的機會。」

國王小組賽4勝2負作收，以分組第2晉級準決賽，也將自去年PLG總冠軍賽後，再度與領航猿對決，勝者將代表台灣參加會內賽。

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