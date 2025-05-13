晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職賽時史上第2快 曾峻岳按讚

2025/05/13 05:30

悍將投手曾峻岳認為，中職比賽時間縮短是好事，畢竟比賽拖太久，選手也會累。（資料照）悍將投手曾峻岳認為，中職比賽時間縮短是好事，畢竟比賽拖太久，選手也會累。（資料照）

今年很少打到晚上10點

中職史上含延長賽 場均最省時與最耗時Top5中職史上含延長賽 場均最省時與最耗時Top5

〔記者羅志朋／綜合報導〕近年中職導入「縮時政策」逐漸收到成效，今年包含延長賽在內已賽85場，平均每場耗時2小時53分，這是中職36年來僅次於1990年、職棒元年的2小時46分，比賽簡潔有力，讓富邦悍將終結者曾峻岳相當有感，「以前平日比賽結束常超過晚上10點，今年感覺很少打到10點耶。」

場均耗時僅2小時53分

2020年中職彈力球重出江湖，場均耗時3小時34分與2019年並列史上最久，近年彈力球「封存」，加上導入多項縮時政策，例如投手在壘上無人需在20秒內啟動投球動作，壘上有人則為25秒內，比賽愈打愈省時，去年場均僅花3小時8分，今年更進步到2小時53分就搞定。

經典賽比中職更加嚴苛

曾峻岳曾打過經典賽會內賽和資格賽，比賽規定比照大聯盟，各項縮時政策比中職更短促、嚴苛，他已熟悉經典賽的飛快節奏，回到中職賽場更駕輕就熟。

比賽拖太久 選手也會累

曾峻岳指出，本身投球節奏就很明快，經典賽或資格賽規定對他影響不大，不過對先發投手是很大挑戰，而中職比賽時間縮短是好事，畢竟比賽拖太久，選手也會累。

跨日、馬拉松賽更罕見

從突破僵局的賽制、到縮時規則修訂實施，職棒時鐘快撥，不僅有效提升國際賽競爭力，更影響所及，球迷進場意願增加，看不完的冗長比賽少見了，從各主場票房有感增加反映出來，開季至今，場均9573人，較去年同期成長近25%，尤其現在的梅雨季和即將到來的高溫暑假，看一場3小時以內的職棒賽，符合多數現代球迷的期待，也意味著過往的跨日大戰、5小時馬拉松賽，將會更罕見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中