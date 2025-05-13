中職賽時史上第2快 曾峻岳按讚

悍將投手曾峻岳認為，中職比賽時間縮短是好事，畢竟比賽拖太久，選手也會累。（資料照）

今年很少打到晚上10點

中職史上含延長賽 場均最省時與最耗時Top5

〔記者羅志朋／綜合報導〕近年中職導入「縮時政策」逐漸收到成效，今年包含延長賽在內已賽85場，平均每場耗時2小時53分，這是中職36年來僅次於1990年、職棒元年的2小時46分，比賽簡潔有力，讓富邦悍將終結者曾峻岳相當有感，「以前平日比賽結束常超過晚上10點，今年感覺很少打到10點耶。」

場均耗時僅2小時53分

2020年中職彈力球重出江湖，場均耗時3小時34分與2019年並列史上最久，近年彈力球「封存」，加上導入多項縮時政策，例如投手在壘上無人需在20秒內啟動投球動作，壘上有人則為25秒內，比賽愈打愈省時，去年場均僅花3小時8分，今年更進步到2小時53分就搞定。

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經典賽比中職更加嚴苛

曾峻岳曾打過經典賽會內賽和資格賽，比賽規定比照大聯盟，各項縮時政策比中職更短促、嚴苛，他已熟悉經典賽的飛快節奏，回到中職賽場更駕輕就熟。

比賽拖太久 選手也會累

曾峻岳指出，本身投球節奏就很明快，經典賽或資格賽規定對他影響不大，不過對先發投手是很大挑戰，而中職比賽時間縮短是好事，畢竟比賽拖太久，選手也會累。

跨日、馬拉松賽更罕見

從突破僵局的賽制、到縮時規則修訂實施，職棒時鐘快撥，不僅有效提升國際賽競爭力，更影響所及，球迷進場意願增加，看不完的冗長比賽少見了，從各主場票房有感增加反映出來，開季至今，場均9573人，較去年同期成長近25%，尤其現在的梅雨季和即將到來的高溫暑假，看一場3小時以內的職棒賽，符合多數現代球迷的期待，也意味著過往的跨日大戰、5小時馬拉松賽，將會更罕見。

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