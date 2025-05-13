投球時鐘更嚴格 中職縮時有感

4月19日獅猿戰2小時12分完賽，是本季最短紀錄。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕在投球時鐘等規定更加嚴格執行的狀況下，中職比賽時間逐漸接軌國際縮時潮流。4月19日獅猿戰2小時12分完賽，是本季最短紀錄；5月10日龍猿延長賽10局打完，即使雙方共出動9名投手，耗時也才2小時33分，都是今年球迷最有感的縮時比賽之一。

受限3次 投手牽制變少

味全龍隊總教練葉君璋認為，除了投球時鐘，投手群普遍能力，會是影響比賽時間長短。葉總說：「日職沒有什麼相關規定，但他們比賽節奏不一定慢，因為他們投手群普遍有一定實力。今年看下來，不管土投、洋投，壓制力都提升，時間自然不會太久。」

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葉總也提到，中職去年起限制投手退板牽制次數，也是重要因素。葉總說：「因為只有3次，投手為了不要超過，牽制前會考慮比較多，少牽制的話，影響的時間就多，這是習慣問題。」

洋投壓制＋打者積極攻擊

球評陳師正認為，相關規定執行得更嚴格，加上開季至今多位洋投出賽，展現壓制力，比賽時間特別短的場次比以往多。陳師正說：「隨著樣本放大，就還要觀察。我們不至於像美職雷厲風行執行規定，但接軌國際是大家有共識，那就比較好執行，大家也逐漸適應。」

陳師正也提到，近年各隊打者的攻擊策略，從以往比賽前段就纏鬥，到現在的積極進攻，多少也影響比賽節奏，「面對強投，球數落後下更不好進攻，前兩輪積極攻擊的比例更高，影響比賽節奏，這些都是環環相扣。」

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