晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

投球時鐘更嚴格 中職縮時有感

2025/05/13 05:30

4月19日獅猿戰2小時12分完賽，是本季最短紀錄。（資料照）4月19日獅猿戰2小時12分完賽，是本季最短紀錄。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕在投球時鐘等規定更加嚴格執行的狀況下，中職比賽時間逐漸接軌國際縮時潮流。4月19日獅猿戰2小時12分完賽，是本季最短紀錄；5月10日龍猿延長賽10局打完，即使雙方共出動9名投手，耗時也才2小時33分，都是今年球迷最有感的縮時比賽之一。

受限3次 投手牽制變少

味全龍隊總教練葉君璋認為，除了投球時鐘，投手群普遍能力，會是影響比賽時間長短。葉總說：「日職沒有什麼相關規定，但他們比賽節奏不一定慢，因為他們投手群普遍有一定實力。今年看下來，不管土投、洋投，壓制力都提升，時間自然不會太久。」

葉總也提到，中職去年起限制投手退板牽制次數，也是重要因素。葉總說：「因為只有3次，投手為了不要超過，牽制前會考慮比較多，少牽制的話，影響的時間就多，這是習慣問題。」

洋投壓制＋打者積極攻擊

球評陳師正認為，相關規定執行得更嚴格，加上開季至今多位洋投出賽，展現壓制力，比賽時間特別短的場次比以往多。陳師正說：「隨著樣本放大，就還要觀察。我們不至於像美職雷厲風行執行規定，但接軌國際是大家有共識，那就比較好執行，大家也逐漸適應。」

陳師正也提到，近年各隊打者的攻擊策略，從以往比賽前段就纏鬥，到現在的積極進攻，多少也影響比賽節奏，「面對強投，球數落後下更不好進攻，前兩輪積極攻擊的比例更高，影響比賽節奏，這些都是環環相扣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中