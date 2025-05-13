自由記錄台》最快10轟洋砲 魔鷹挑戰怪力男

中職最快單季10轟

職業運動講究紀錄，不論球員或團隊都追求生涯的天花板，在歷史留名。然而，紀錄一體兩面，一旦留下爛成績，壞名聲甩都甩不掉。職業成績紀錄，更是球迷茶餘飯後話題，甚至牽動比賽的精采度，〈自由紀錄台〉將不定期整理、挖掘，推出中職個人或團隊重要紀錄，提高讀者、球迷觀戰興致，一起見證球員、球隊締造歷史的悲喜一刻。（記者黃照敦）

台鋼魔鷹挑戰中職史上最快達成單季10轟的洋砲。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕魔鷹最近8場狂敲8發全壘打且連續4場開砲，是台鋼雄鷹最近8戰拿5勝的重要支柱，本季出賽16場就以9發全壘打、17分打點暫居全壘打、打點雙冠王，本週再轟1發，就成為中職史上最快達成單季10轟的洋砲。

請繼續往下閱讀...

週五前再轟1發破紀錄

中職最快10轟紀錄是朱育賢於2020年僅花13場，被認為是極難超越的障礙之一，洋砲最快10轟原是奧力偉於1997的25場，隔年被怪力男以23場改寫，魔鷹只要在週五前再轟1發，將成為史上第1位於20場內達成10轟的洋砲。

魔鷹最近5轟都打在王柏融擊出安打後，共為台鋼掃回11分展現「魔王連線」的強大威力，王柏融在魔鷹連續開砲這4場都有安打，打擊率從0.250穩定升至0.284，他卻覺得：「應該只是剛好最近配在一起，球隊的運勢也還不錯，我們棒次在他前面的，就是努力上壘，幫他製造打點機會。」

大王安打後魔鷹接力轟

王柏融指出，他與魔鷹從去年就負責第3、4棒，即便魔鷹近況超好，他仍專注在自己的打席，「總教練也說過，我們表現不好的時間也很長，我不會去想下1棒是魔鷹，因為投手的配球策略完全不一樣，我能做的就是盡力做好每次打擊。」

王柏融不諱言，最近4場「自己打安打，魔鷹就打全壘打」確實很神奇，也聽說球迷在他敲安後很期待魔鷹接著開砲，如果這個巧合可以多得幾分，讓球隊增加贏球機會，他當然希望多多益善，「如果我打安打，是他打全壘打的開關，我很願意常常幫他打開那個開關。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法