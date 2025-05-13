自由記錄台》11年來首位 張奕拚本土三振王

悍將張奕拚11年來第1個本土三振王。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕三振排行榜長期都是洋投的天下，目前本季前11名當中，洋投就搶佔10席，但是富邦悍將張奕異軍突起，以34次三振領先群雄，平均每9局三振數的K9值10.31也高居第1，將挑戰成為2014年的義大犀牛黃勝雄之後，11年來第1個本土三振王。

中職歷年本土三振王

前11名洋投搶佔10席

去年張奕擔任中繼，K9值就有8.87，一般來說先發投手為了投長局數必須「配速」，不像短局數的後援投手可以全力投每一球，K9值通常比較低，但是張奕今年轉任先發，K9值不降反升，成為角逐三振王的利器，不過前一場先發，只投3局1K，狀況恐需即時回穩。

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而面對洋投的重重包圍，張奕表示，雖然個人獎還言之過早，會把它當成目標，繼續努力。

1990年成立的中職，94年首度設立三振王獎項，當年興農牛威爾以破紀錄的200K稱王，開啟洋投的三振王8連霸。

「當成目標 繼續努力」

2002年中信鯨宋肇基以183K，不但成為第1個本土三振王，16勝和防禦率2.13也是第1，更是中職史上第1個投手三冠王。

2004年誠泰COBRAS林英傑以203K打破威爾的紀錄，05年再投出174K，成為第1個衛冕三振王的投手。

林英傑的隊友林恩宇2006年以209K將紀錄推向新高，至今無人能破，加上2008年的中信鯨倪福德，本土投手在7年內贏得5次三振王，是最風光的時期。

黃勝雄唯一奪三振王新人

黃勝雄2014年投出119K，至今仍是唯一贏得三振王的新人。黃勝雄之後洋投再連拿10次三振王，包括中信兄弟德保拉於2020至22年達成史無前例的三振王3連霸，生涯最多三振王則是前富邦悍將羅力的4次。

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