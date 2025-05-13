職棒球員工會龍頭 吉力吉撈接掌

職棒球員工會歷任理事長

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍31歲的吉力吉撈．鞏冠當選第7屆職棒球員工會理事長，昨天正式從原任理事長、統一獅陳傑憲手中接下象微「傳承與責任」的球棒，吉力吉撈並揭示未來3年的3大工作目標。

味全龍吉力吉撈．鞏冠（右）昨天正式從統一獅陳傑憲（左）手中接下職棒球員工會理事長。（記者田裕華攝）

揭示工會3大工作目標

5年中職年資的吉力吉撈表示，在陳傑憲等前輩理事長建立的基礎之下，未來工會的目標包括︰一、與聯盟合作成立「勞資關係小組」，加強交流，建立平等互惠的夥伴關係。二、健全下一階段團體協商，推動更平衡的勞資關係，全面討論與選手權利相關的議題。三、合作拓展肖像權價值，與聯盟、球團共同建立運動員在台關的價值。

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吉撈吉撈不諱言，剛當選時有想逃避的心理，但是從小打棒球，一心想要完成自己的夢想，現在更希望台灣的棒球環境越來越好，因此勇敢接下這份責任，未來不管遇到什麼挑戰，有很多球員可以一起努力，相信這條路不是孤單的。

吉力吉撈也頒發新的工會團隊當選證書，包括副理事長味全吳東融、富邦李宗賢、樂天黃子鵬、中信江坤宇、統一蘇智傑和台鋼吳明鴻，以及另外兩位理事中信高宇杰、統一林岱安等。

陳傑憲笑稱「抓交替」

卸任的陳傑憲笑說，3年前被前任理事長周思齊點名接任，這次換成他點名吉力吉撈，有「抓交替」的感覺，他和吉力吉撈在國家隊認識，看到他是非常有責任感的人，來當理事長真的很適合。

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