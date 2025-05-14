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塔圖姆恐傷重 綠衫軍陷絕境

2025/05/14 05:30

塞爾提克主將塔圖姆昨決勝節出現無碰撞倒地，外媒推估可能是跟腱撕裂。（法新社）塞爾提克主將塔圖姆昨決勝節出現無碰撞倒地，外媒推估可能是跟腱撕裂。（法新社）

布朗森39分 尼克聽牌

尼克布朗森（右）攻下39分、12助攻，率隊演出本次系列賽第3場逆轉戲碼。（法新社）尼克布朗森（右）攻下39分、12助攻，率隊演出本次系列賽第3場逆轉戲碼。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塔圖姆昨繳出今年季後賽個人新高42分，外帶8籃板、4助攻、4抄截的全能數據，卻在決勝階段傷退，塞爾提克未能擋下尼克的強力反撲，終場以113：121吞敗，在東部準決賽陷入1：3落後絕境，衛冕之路拉警報。

外媒估可能跟腱撕裂

一度領先14分的塞爾提克，下半場攻防失序，塔圖姆在決勝節剩下2分58秒時，因爭搶球出現無碰撞倒地，經隊友攙扶離場，且得坐上輪椅才能回到休息室，傷勢並不樂觀，外媒推估可能是跟腱撕裂，預計今天接受MRI檢查。

衛冕隊晉級機率4.4％

無論塔圖姆G5能否出賽，塞爾提克的前景已蒙上陰影，畢竟過去季後賽史上曾出現293次1勝3負，只有13隊能完成逆轉，晉級機率僅4.4％，此外，「冠軍隊魔咒」也持續發酵，過去5季尋求衛冕的隊伍都未能突破分部準決賽。

瀕臨淘汰的塞爾提克士氣低迷，38歲老將哈佛德表示，「現在只希望塔圖姆沒事，他對球隊和波士頓非常重要，這對球隊是個嚴重的打擊。」

布朗森攻下39分、12助攻，布里吉斯23分，湯斯23分、11籃板，阿努諾比貢獻20分，率領尼克演出本次系列賽第3場逆轉戲碼，距離25年以來隊史首次打進東部冠軍賽僅1勝之遙。

雖然歷史數據對尼克有利，但布朗森強調，接下來會持續保持專注，在場上拚盡全力，直到拿下勝利。

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