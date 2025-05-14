PLG總冠軍賽》盧峻翔休兵加練 猿今拚扳平勇士

領航猿盧峻翔主動找唐偉傑協助調整，期盼找回火力。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿在總冠軍系列賽以1：2落後，今晚7點半作客富邦勇士，目標扳平戰局。盧峻翔未隨隊前往蒙古參與亞洲冠軍聯賽（BCL），留在台灣持續調整，盼找回火力。

系列賽陷入落後的領航猿，結束總冠軍賽第3戰隔天馬上飛往蒙古，陣中部份主力盧峻翔、李家慷、伯朗和葛拉漢都未隨隊出征，利用這段時間積極調整。

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領航猿助理教練唐偉傑在台協助4人訓練，他透露，這幾天總教練卡米諾斯透過線上會議和影片提供訓練方向，隨時掌握球員情況，「這幾天我們特別加強個人部分，針對每個人問題作調整。」

主動找唐偉傑協助調整

年度MVP盧峻翔過去3戰場均9.7分、4.7籃板、3.3助攻，投籃命中率21.7%，和例行賽場均17.9分相比下滑不少。針對進攻問題，盧峻翔積極解決，在第3戰隔天主動找唐偉傑協助他調整。

「過去他可能沒碰上類似的防守，所以我特別剪了影片，讓他透過畫面了解問題，修正出手時機。」唐偉傑認為，這幾天沒有團隊訓練，反而能讓盧峻翔更專注，希望下一戰能收到成效。

勇士本土球員火力待提升

勇士在第3戰末節靠著洋將金恩挺身而出拿下勝利，但本土球員火力薄弱成劣勢，過去3戰只有洪楷傑在G2得分上雙，其餘進攻都看洋將和外籍生莫巴耶表現。不過，過去PLG率先拿下第2勝的球隊都能順利封王，勇士依舊占優勢。

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