舉重亞錦賽》抓舉破全國 陳玟卉奪2銀1銅

陳玟卉昨在亞洲舉重錦標賽打破抓舉全國紀錄，一舉收下2銀1銅。（教練黃達德提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運銅牌女將陳玟卉昨在亞洲舉重錦標賽女子76公斤級，以109公斤打破抓舉全國紀錄獲得銀牌，挺舉133公斤鍍銅，總和242公斤再進帳1銀。

陳玟卉在4月底全大運以抓舉105公斤，挺舉138公斤及總和243公斤摘金，其中挺舉及總和都打破全國紀錄，為亞錦賽增添不少信心。

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陳玟卉昨抓舉第1把100公斤過關後，又連續舉起105公斤、109公斤，刷新她在杭州亞運締造全國紀錄105公斤，僅次於中國女將廖桂芳的125公斤。挺舉方面，陳玟卉前兩次嘗試133公斤失敗，最後一次才成功，拿下銅牌，總和242公斤再進帳1銀。

挺舉前2次失敗虛驚

教練黃達德認為，這次雖拿下3面獎牌，但擅長的挺舉沒做好，第1把在上挺時因腰背沒收緊，導致調整出狀況，讓她有點嚇到，也影響表現。不過，黃達德很滿意抓舉，「過去她的抓舉是我比較擔心的，但這次跟東京奧運時很像，表現不錯。」

力壓南韓金秀炫復仇

值得一提的是，陳玟卉在杭州亞運時以1公斤之差敗給南韓女將金秀炫，無緣獎牌，如今兩人在亞錦賽狹路相逢，陳玟卉以總和242公斤力壓金秀炫的234公斤，報了一箭之仇。

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