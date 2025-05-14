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中國信託女子公開賽配對賽 36位高手以球會友募款千萬

2025/05/14 05:30

「中信女子高爾夫之星」安禾佑（右1）、侯羽薔（左3）、侯羽桑（右3）、丁子云（中）、劉芃姍（左1）、張子怡（左2）、俞涵軒（右2）參與配對賽揮桿獻愛。（中國信託銀行提供）「中信女子高爾夫之星」安禾佑（右1）、侯羽薔（左3）、侯羽桑（右3）、丁子云（中）、劉芃姍（左1）、張子怡（左2）、俞涵軒（右2）參與配對賽揮桿獻愛。（中國信託銀行提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽明天將在桃園東方高爾夫俱樂部登場，中國信託商業銀行昨舉行職業業餘配對賽，邀請貴賓客戶與36位女子好手以球會友、揮桿獻愛，共募集1千萬元善款，全數用於中國信託慈善基金會執行偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

用於扶助偏鄉兒童及家庭

本次配對賽邀請中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥、中信金融控股公司董事會秘書長高人傑、日本東京之星銀行董事長黃清苑、中信銀行國際事務最高顧問馮寄台，和「中國信託女子高爾夫之星」安禾佑、侯羽薔、侯羽桑、丁子云、劉芃姍、張子怡、俞涵軒等，與貴賓客戶共同揮桿。

楊銘祥表示，去年中國信託獲利創下歷史新高，也盡己所能貢獻社會，投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益。配對賽結合社會公益，讓更多人關注高球且幫助弱勢兒童。

首次參與配對賽的俞涵軒回應，感謝中信協助偏鄉孩童，和高人傑同組相互討論如何處理果嶺，每次揮桿都和正式比賽一樣謹慎；去年拿下亞軍的侯羽薔指出，為了貢獻愛心同組貴賓都充滿動力揮桿，期許公開賽展現最佳狀態。

中國信託女子公開賽由台灣、日本、泰國、南韓、澳洲及印度等國共108位好手，爭取冠軍獎盃及冠軍獎金900萬日幣（約188萬台幣），開放民眾免費入場並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘。

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