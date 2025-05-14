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經典賽Team Taiwan 郭泓志上船了

2025/05/14 05:30

經典賽台灣隊不只戰力被預期「會變得更強」，陳偉殷、林威助和郭泓志（見圖）等三大名將也將組成夢幻情蒐後勤團隊。（資料照）經典賽台灣隊不只戰力被預期「會變得更強」，陳偉殷、林威助和郭泓志（見圖）等三大名將也將組成夢幻情蒐後勤團隊。（資料照）

林威助、陳偉殷聯手

陳偉殷（資料照）陳偉殷（資料照）

三大名將加入情蒐團隊

林威助（資料照）林威助（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕為備戰明年3月開打的第6屆世界棒球經典賽，台灣隊不但可望邀請陳偉殷、林威助和郭泓志等三大名將加入情蒐後勤團隊，在球員戰力上也獲日本隊監督井端弘和看好「會變得更強」，除了在日職表現亮眼的古林睿煬有機會助拳，昨轟雙響砲的台美混血大聯盟球星卡洛爾也仍是「Team Taiwan」的目標。

對於WBC的備戰進度，中職會長蔡其昌前天透露已談妥3位在球員時期有很好成績的人選加入情蒐團隊，他都親自連繫並取得同意。據了解，包括在美日職累計繳出96勝的陳偉殷，曾掌中信兄弟兵符奪2冠的現任富邦悍將副領隊林威助，以及至今唯一入選大聯盟明星賽的台灣左投郭泓志，都接到蔡其昌的電話，預計下週通過選訓會議程序就會對外正式公布。

台灣隊在總教練曾豪駒領軍下，去年底先在12強賽擊敗日本隊奪冠，今年2月又在經典賽資格賽搶下門票，而儘管古林睿煬因身體狀況缺席這兩項賽事，但他明年有機會披上經典賽台灣隊戰袍。台灣隊在明年經典賽和日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組，要率日本武士尋求連霸的井端弘和認為，台灣隊屆時陣容會和12強不同，實力可能會變得更強。

預計7月赴美、日考察

也鎖定響尾蛇卡洛爾

蔡其昌預計7月和情蒐團隊一起赴美、日觀察旅外選手，據悉也會前往月中在亞特蘭大勇士隊主場舉行的大聯盟明星賽。卡洛爾昨兩度砲轟塞揚強投韋蘭德，本季累計13轟助響尾蛇2：1擊敗巨人，很高機率會入選明星賽，他是否有意願代表台灣參加經典賽，蔡其昌可趁此機會，親自當面表達邀請之意。

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