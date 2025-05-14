富邦止敗 近3勝先發都是李東洺

富邦李東洺先發6.1局失3分，本季對台鋼3場都繳出優質先發。 （記者塗建榮攝）

投台鋼順手 6.1局失3分

球迷高舉自製標語，為富邦悍將打氣。（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕賽前陷入主場7連敗泥淖的富邦悍將，在集團董事長蔡明忠賽前到場勉勵下，全隊將士用命，先發投手李東洺交出6.1局失3分好投，雖然一度遭追平，最終仍以5：3力退台鋼雄鷹，本季僅8勝有一半來自台鋼。

李東洺本季前兩次面對台鋼，合計12局沒失分，昨3局上被胡冠俞敲安後失1分，但富邦隨即在3局下以2：1超前。7局上，李東洺單局投出2次保送後退場，富邦連續換投、台鋼也接連推出代打，富藍戈隨後遭紀慶然擊出2分打點安打追平。

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8局下，台鋼投手張誠恩暴傳，富邦拿下超前分，林澤彬高飛犧牲打進帳保險分。守護神曾峻岳在主場久違的燈光秀下登板，保住勝果。

富邦最近3勝都是李東洺先發，而他本季只面對過台鋼和味全，對台鋼的3場都是優質先發，他說：「球隊近況確實沒那麼好，希望自己先發的場次能感染到隊友，投出三振時感覺氣勢有起來。」

至於今年對台鋼投得頗有心得，李東洺坦言，還沒對戰過其他對手，但配球和調整有步上軌道，希望一直保持節奏，也讓後援的隊友負擔不會太大。

MVP感言吐真情

請球迷當我們後盾

賽後MVP頒獎訪問，李東洺感性的表示：「球隊近況確實糟糕，或許會有輸得難看的時候，但贏球時，我們需要球迷做後盾，讓我們知道自己不是孤單打球。」

終於終止連敗，富邦總教練陳金鋒說，董事長鼓勵全隊大膽、為團隊努力，球隊前一段時間確實低迷，期望從最小的事情慢慢做起，傷兵歸隊後球隊能越來越穩定。

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