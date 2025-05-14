晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

李凱威4打點 致敬理事長滿貫砲

2025/05/14 05:30

味全鋼龍投出優質先發，以4勝並列勝投王。（記者林正堃攝）味全鋼龍投出優質先發，以4勝並列勝投王。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕鋼龍昨先發7局只失1分，吉力吉撈．鞏冠轟出滿貫砲，李凱威也打下4分打點，終場味全龍以9：3擊敗中信兄弟，贏得4連勝，中信吞下最近9戰的第7敗。

味全李凱威單場3安賺進4分打點，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）味全李凱威單場3安賺進4分打點，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

猛打賞MVP

沒讓撈哥專美於前

李凱威1局下打出先馳得點的二壘打，5局上中信扳平後，下個半局李凱威再以二壘打攻下超前分，第8局擊出2分打點安打，全場3安打、4分打點，獲選單場MVP。

李凱威表示，原本以為會是鋼龍得獎，自己有把握住得點圈的打擊，過去對中信先發投手羅戈打得並不好，常常被三振，這場終於掌握到他的失投球。

李凱威前打席擊出2支二壘打，7局下仍執行強迫取分戰術，但郭天信在本壘前被觸殺。李凱威表示，當時是配合戰術，希望出奇不意追加分數，可惜沒有點好。

吉力吉撈接任球員工會理事長後的首戰就轟出生涯第5支滿貫砲，本季19分打點躍居聯盟第1。他表示，當時在滿壘下並沒有刻意想要全壘打，只想把球打強，有打點進帳就對球隊有貢獻，很高興有掌握到失投球。

鋼龍力投本季新高的106球，雖然被擊出8支安打，仍將傷害減到最低，投出8次三振，拿下並列聯盟最多的第4勝。

鋼龍上一場對台鋼只投5局，被擊出8支安打、2支全壘打、失6分都創本季新高，味全總教練葉君璋表示，當時鋼龍有些疲累，這一場就回到他好的樣子，球速、控球都很出色，不過，還是要讓他休息，投完就下二軍，改登錄艾璞樂在今天先發。

兄弟近9戰7敗 勝率剩5成

中信同樣擊出10支安打，宋晟睿演出3安猛打賞，連續13場安打再創生涯新高，但中信得分效率不佳，勝率只剩5成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中