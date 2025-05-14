李凱威4打點 致敬理事長滿貫砲

味全鋼龍投出優質先發，以4勝並列勝投王。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕鋼龍昨先發7局只失1分，吉力吉撈．鞏冠轟出滿貫砲，李凱威也打下4分打點，終場味全龍以9：3擊敗中信兄弟，贏得4連勝，中信吞下最近9戰的第7敗。

味全李凱威單場3安賺進4分打點，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

猛打賞MVP

沒讓撈哥專美於前

李凱威1局下打出先馳得點的二壘打，5局上中信扳平後，下個半局李凱威再以二壘打攻下超前分，第8局擊出2分打點安打，全場3安打、4分打點，獲選單場MVP。

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李凱威表示，原本以為會是鋼龍得獎，自己有把握住得點圈的打擊，過去對中信先發投手羅戈打得並不好，常常被三振，這場終於掌握到他的失投球。

李凱威前打席擊出2支二壘打，7局下仍執行強迫取分戰術，但郭天信在本壘前被觸殺。李凱威表示，當時是配合戰術，希望出奇不意追加分數，可惜沒有點好。

吉力吉撈接任球員工會理事長後的首戰就轟出生涯第5支滿貫砲，本季19分打點躍居聯盟第1。他表示，當時在滿壘下並沒有刻意想要全壘打，只想把球打強，有打點進帳就對球隊有貢獻，很高興有掌握到失投球。

鋼龍力投本季新高的106球，雖然被擊出8支安打，仍將傷害減到最低，投出8次三振，拿下並列聯盟最多的第4勝。

鋼龍上一場對台鋼只投5局，被擊出8支安打、2支全壘打、失6分都創本季新高，味全總教練葉君璋表示，當時鋼龍有些疲累，這一場就回到他好的樣子，球速、控球都很出色，不過，還是要讓他休息，投完就下二軍，改登錄艾璞樂在今天先發。

兄弟近9戰7敗 勝率剩5成

中信同樣擊出10支安打，宋晟睿演出3安猛打賞，連續13場安打再創生涯新高，但中信得分效率不佳，勝率只剩5成。

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