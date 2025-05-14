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陳禹勳找回球速 勝投、救援加值

2025/05/14 05:30

陳禹勳（記者林正堃攝）陳禹勳（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍「鄉長」陳禹勳4月底重返一軍以來，出賽3場都投最後1局無失分，最近2場更分別拿下本季第1場救援成功和第1勝。不過，陳禹勳表示，現在已經不會在意有沒有勝投、中繼或救援，只想在任何情況下登板都能完成投球任務。

陳禹勳4月12日對統一獅投1局，被擊出2支安打失3分，包括林安可的2分砲，隨後下二軍調整，4月30日回到一軍，出賽3場投3局都沒有被安打，投出2次三振。

陳禹勳表示，剛下二軍的時候球速掉很多，當時和教練討論如何加快揮臂速度的訓練，這次回來球速也回來了，能夠更有效壓制打者。

陳禹勳連3場投最後1局，其中2次是第10局，陳禹勳表示，因為林凱威下二軍，現在球隊投最後1局的只有陳冠偉，可能因此教練團希望他來分擔，主要也是看對戰，並沒有固定就投那一局，但是第10局跑者先站上二壘，投起來壓力是比較大一點，很高興都能無失分。

陳禹勳生涯136次中繼成功高居聯盟第1，對於史無前例的150中繼里程碑，陳禹勳表示，任何里程碑紀錄都是時間的堆疊，能夠達成是很大的肯定，不過，年輕時比較會希望在有救援或中繼成功機會時登板，但是現在已經不會在意這些數據，只想完成自己的任務，對球隊有幫助。

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