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PLG總冠軍戰》盧峻翔回神 猿扳平勇士

2025/05/15 05:30

領航猿盧峻翔昨砍下28分，率隊擊敗勇士，將總冠軍戰系列賽扳平。（記者王藝菘攝）領航猿盧峻翔昨砍下28分，率隊擊敗勇士，將總冠軍戰系列賽扳平。（記者王藝菘攝）

擺脫低迷手感砍28分

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔昨擺脫前3戰低迷手感砍下28分，率隊以91：75擊敗富邦勇士，將總冠軍戰系列賽扳成2：2。

前3戰打完以1：2落後的領航猿，在第3、4戰之間還飛往蒙古參與亞洲冠軍聯賽（BCL），昨面對勇士依舊打得很有競爭力，一路和對手拉鋸，末節在盧峻翔單節包辦13分帶領下扭轉戰局，他也激動地比出招牌手錶手勢，為自己打氣。

命中率3成3仍待加強

盧峻翔投進4顆三分球，拿下全場最高28分，但整體命中率33.3%還有待加強，他說：「這幾場打得很艱辛，情緒也很低迷，但隊友跟球迷鼓勵是重要環節，今天有釋放壓力的感覺。」他坦言，過去3戰打不好，每晚都睡不著，不斷思考問題在哪，這戰能稍微回穩，隊友和教練給他的信心是關鍵。

盧峻翔並未隨隊前往蒙古，留在台灣和助理教練唐偉傑加練投籃，他認為，這樣單獨訓練，讓他相對自在，也是釋放壓力的方式。至於下一場「天王山之戰」，他希望能保持狀態，暫時不想太多。

李家慷攻下8分、7籃板，對於盧峻翔陷入低潮，他溫馨喊話，「就算全世界與你為敵，不要忘記領航猿全隊都支持你。」伯朗拿下18分、15籃板，布依德貢獻16分。

勇士方面，莫巴耶繳出19分，洪楷傑12分。勇士前3節多次領先，但洋將威希末節因對裁判比出「收錢」手勢，遭判技術犯規，最後犯滿離場。

威希比收錢手勢 犯滿離場

勇士教練吳永仁認為，威希離場是比賽的分水嶺，球員沒扛住這波亂流，「回去我們會運用影片、雞湯各種方法，要讓球員知道，冠軍賽是一步都不能退讓，拿出競爭力跟對方對抗。」

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