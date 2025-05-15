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夜王一度迷航 陳信安鼓勵自我突破

2025/05/15 05:30

陳信安（記者王藝菘攝）陳信安（記者王藝菘攝）

「把焦慮轉換成興奮感」

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔總冠軍系列賽前3戰進攻狀況低迷，讓球隊打得艱辛，昨他在第4戰強勢反彈繳出28分，助隊將戰局扳成2：2。即使他的手感一度迷航，但領航猿副領隊陳信安對他依舊充滿信心，相信這就是過程和學習經歷，還是要靠他自己才能突破。

連兩年奪下年度MVP的盧峻翔最近陷入低潮，前3戰平均只拿9.7分，投籃命中率剩21.7%，和例行賽場均17.9分相比下滑不少。他在第3戰賽後表示，獲得陳信安的鼓勵，希望藉此轉換成動力，盡快找回手感。

曾經是一代名將的陳信安坦言，年輕時他也碰過撞牆期，「我也有過這種狀況不好掉到自己情緒裡的時候，別人講什麼都聽不進去。」他完全能理解盧峻翔的狀況，「一方面會擔心，但也不覺得是壞事，我們一直鼓勵他，希望他把焦慮轉換成興奮感，他原本就有種明星特質在，相信他能突破。」

自爆遇低潮靠吃解決

談起過去如何度過低潮，陳信安自爆靠吃來解決，「狀態不好我就去吃東西，吃飽就想睡了，睡一覺起來就沒事了。」他認為吃東西排解壓力對他或許有效，但盧峻翔的心態問題還是得倚靠運動心理學的專業來解決。

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