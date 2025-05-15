約基奇44分無用 雷霆聽牌

吉爾吉斯亞歷山大（右）攻31分，率雷霆逆轉金塊。 （法新社）

SGA31分 逆轉金塊

〔記者吳孟儒／綜合報導〕最多落後12分的雷霆，昨靠著吉爾吉斯亞歷山大決勝節挺身而出，全場貢獻31分，在西部準決賽G5以112：105逆轉金塊，系列賽3：2率先聽牌，讓金塊一哥約基奇的44分、15籃板做白工。

雷霆贏下關鍵一勝，晉級情勢大好，季後賽史上共出現353次3勝2負，率先聽牌的隊伍晉級機率高達83.9％，此外，ESPN預測雷霆G6奪勝機率也有62.3％。

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前3節打完還落後8分的雷霆，靠著道特的連續3顆三分球縮小分差，加上J.威廉斯和吉爾吉斯亞歷山大最後關頭的三分彈鎖定勝局，金塊只靠約基奇打天下，其他人合計15投1中，雷霆掃出34：19的攻勢完成逆轉。

雷霆先發5人得分達雙位數，J.威廉斯18分、哈爾特斯坦15分、霍姆格倫14分、道特也有12分。吉爾吉斯亞歷山大認為團隊力量正是贏球之鑰，而非個人英雄主義，他說：「金塊下一場一定會強力反撲，因為沒人想輸，我們得秉持一樣的態度迎敵。」

約基奇成為史上第8位在系列賽繳出2次單場至少40分、15籃板的球員，他有信心金塊可以2連勝逆轉戰局，並霸氣表示：「我們絕不會讓對手輕鬆贏球。」

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