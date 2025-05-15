江坤宇致勝安 挺德保拉70勝

中信兄弟德保拉生涯第70勝，和風神並列隊史洋投最多勝。 （記者林正堃攝）

耗時2小時18分 本季第2快

江坤宇適時安打突破僵局，率中信兄弟險勝味全龍。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕天母球場昨上演投手大戰，味全龍艾璞樂7局無失分、對兄弟跨季17局無失分，德保拉也不遑多讓，8局僅被擊出2安打同樣無失分，並等到江坤宇9局上適時安打突破僵局，率中信兄弟以1：0險勝，此役耗時僅2小時18分，寫下本季第2快。

追平風神 並列隊史最多勝洋投

中信昨賽前1分差的比賽僅4勝9敗，但昨展現韌性，並以16勝15敗成功保住5成勝率。這也是德保拉生涯第70勝，在隊史上和風神並列洋投最多勝。

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昨雙方得分機會都不多，9局上，黃韋盛從陳冠偉手中選到保送，隨即盜上二壘，江坤宇適時一擊打回寶貴的1分，也繳出單場猛打賞。

中信總教練平野惠一坦言，看了德保拉的表現，心想一定要幫他拿下勝投。對於德保拉生涯累積70勝，他說：「很強悍的投手，每次看他投球都對他心懷尊敬。遠道來台這麼多年，1勝1勝的累積，很令人佩服。」

德保拉透露，賽前就知道距離追平隊史洋投勝投紀錄僅差1勝，「首先感謝上帝，這是一場好比賽，我想再多拿幾場勝利，成為這個紀錄的領先者。」剛來台時沒想過能投這麼多年，原本在其他聯盟的他，因為一張好合約決定來台，至於未來，他笑說：「看上帝跟球團想要我投幾年。」

黃韋盛雙安＋關鍵盜壘

黃韋盛單場雙安、3度上壘，外帶關鍵盜壘，和江坤宇都是獲勝關鍵。江坤宇特別為日前遭球迷謾罵的黃韋盛說話，「韋盛這段時間表現非常好，之前外面有一些聲音，但我們就像是大家庭一樣，彼此會互相鼓勵。」

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