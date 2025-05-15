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開路先鋒難當 宋晟睿斷連13場安打

2025/05/15 05:30

宋晟睿（記者林正堃攝）宋晟睿（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟昨在「投手戰」中以1分險勝，但又扛回第一棒的「小跑車」宋晟睿引擎卻卡卡，未能帶動攻勢，全場4支0，中斷生涯最長的連續13場安打紀錄，體會開路先鋒真的不好當。

平野︰找不到首棒適合人選

宋晟睿開季至今全勤出賽31場，在連續安打場次期間合計敲22支安打，目前以37安暫居聯盟安打王，打擊率3成08，加上有腳程，確實是值得黃衫軍栽培的第一棒人選。不過，兄弟總教練平野惠一坦言，「今年尤其是第1棒，很想有專屬人選固定下來，但目前看起來，還是沒有能夠完成上壘等最低限度工作的選手。」平野也提到，年輕的宋晟睿還不到該扛勝負責任的時候，希望他未來能成為稱職的1或3棒打者。宋晟睿上壘率3成49。

味全龍同樣在尋覓第1棒，大砲型的陳子豪嘗試後表現不差，不過上週頸部不適，昨教頭葉君璋讓他再休1天，由張政禹繼續扛開路先鋒。前天龍隊大勝兄弟，是張政禹生涯首度先發第1棒，繳出雙安、3得分好成績，昨天他首打席就敲安，近期連8場安打。

張政禹續開路 首打席敲安

張政禹說，學生時代主要打前段棒次，但也是多年前的事，春訓曾打過第1棒，例行賽則真的還是第1次。他說：「其實沒有差很多，不過以前都是首局守備完回來休息、做一點訓練，現在是回來就要馬上打擊，主要是這點不同而已。」

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