大王打曾峻岳 悍將連勝飛了

台鋼王柏融敲出致勝安打，賞給曾峻岳本季第3敗。 （記者陳志曲攝）

大王敲致勝安

悍將曾峻岳（右）關門遇亂流退場。（記者陳志曲攝）

慶祝洪總生日

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將距離暌違22天的連勝只差1局，守護神曾峻岳卻意外失守，在滿壘免費奉送台鋼雄鷹追平分，「大王」王柏融再敲2分致勝安打，終場率隊以6：4擊敗富邦，用勝利為總教練洪一中慶祝64歲生日。

雙方前3局各得1分，台鋼4局下守備大亂調，二游郭永維跟曾子祐都接球失誤，加上捕手張肇元沒接到王柏融回傳球，單局3次失誤平隊史最多，只是富邦未能把握機會，單局僅攻下1分。

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賽前防禦率0 3保送釀禍

富邦林澤彬單場4安，包括7局下逆轉戰局的2分逆轉安打，1分領先進入9局上，交給本季防禦率0的曾峻岳，未料他單局投出3次保送，包括滿壘保送紀慶然擠回追平分，王柏融在2好0壞敲出致勝安打，賞給曾峻岳本季第3敗。

王柏融表示，安打那球是滑球，「手感還好，還在找感覺，希望可以維持，不要落差太大。」他也說，這場球打得很精彩，剛好能送給洪總和另一位壽星陳致嘉。

台鋼鐵捕張肇元是另一贏球功臣，5局上敲出追平分全壘打，9局上也敲安串聯單局3分攻勢，本季第二度3安猛打賞，洪一中直言，今年張肇元起伏太大，低潮時讓人感覺不太會打球，希望這場的表現讓他的感覺好起來。

新莊昨湧進5919人，比賽結束後球迷們也向洪總說聲「生日快樂」，洪總在5月14日生日執教過10場，戰績6勝4敗，即使因感冒戴口罩，洪總笑說，「生日不一定快樂，贏球才會快樂。」

台鋼單局3失誤

3年來首隊贏球

近3年只要有球隊單局發生3次失誤，沒有球隊拿過勝利，昨台鋼寫下近3年第1次，前一次是2021年11月2日統一獅，他們在7局單局3次失誤，最終仍以5：3擊敗樂天桃猿。

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