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威能帝專剋獅 獨居勝投王

2025/05/15 05:30

威能帝（資料照）威能帝（資料照）

猿終止對戰4連敗

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿威能帝先發6局無失分，捕手張閔勛打出3安打、3打點，10：1大勝戰績排名第1的統一獅。樂天本季首度擊敗統一，也終止對戰4連敗。

樂天總教練古久保健二表示，之前打不贏統一，主要是打擊沒有發揮，這場除了威能帝完全壓制打統一打線，打者也選到很多四壞球，選球有做好，會有比較多好攻擊的球可以打，打擊就會發揮得更好。

威能帝戰獅 7場沒輸過

威能帝只被擊出3支安打，投出3次三振，沒有任何保送，贏得開季5連勝、7連不敗，不但勝投單獨領先，防禦率1.65也直逼台鋼雄鷹後勁的1.62。

威能帝投85球退場，古久保表示，因為威能帝手臂被強襲球打到，雖然不嚴重，比數已經拉開了，就讓他提前休息，其實威能帝賽前牛棚的狀況並不好，但是一上場還是能把最好的投球表現出來，張閔勛的配球也做得很好。

牛棚狀況不好 謝隊友幫忙

威能帝表示，狀況的確不是很好，但還是要想辦法幫助球隊，也要感謝隊友的打擊和守備都幫了大忙，勝投取得單獨領先則要感謝上帝，不過，個人獎還言之過早，希望可以持續上場投更多局數，為球隊貢獻更多。

威能帝生涯對統一先發7場還沒有輸過，拿下4場勝投，防禦率2.20。威能帝笑著表示，的確有注意到這件事，不過，他不知道為什麼，一直贏他們，好像對統一有點不好意思。

郭俊麟對桃猿10連敗

統一先發投手郭俊麟本季初登板，仍過不了天敵樂天這一關，只投2.1局投出4次四死球，被擊出3支安打失5分，生涯對樂天先發11場一勝難求，慘遭對戰10連敗。

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