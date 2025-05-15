悍將及時雨來了 布坎南備位先發

布坎南（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將力亞士昨天力撐7局繳出掉3分的優質先發，可惜牛棚砸鍋無緣勝投，富邦洋投已連續9場無勝投，而被視為「及時雨」的新洋投布坎南，昨天抵台後火速拜訪新莊球場，他的調整狀況關係到富邦是否轉變「2先發1後援」的洋將策略。

布坎南是前韓職勝投王，年初才跟遊騎兵隊簽約並獲邀大聯盟春訓，在3A擔任先發輪值，他透露，上週六才在美國對高中球隊實戰投了5局，維持一定的投球手感，總教練陳金鋒也說，雖然要以選手身體狀況為主，但應該不會準備那麼久。

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可能起用3洋投先發

富邦罕見近4季都使用後援洋投富藍戈，全聯盟唯一，但成效跟使用3位先發洋投的其他5隊相比有落差，加上富藍戈的身手相較往年下滑不少，最速也從161公里減至156公里，逐漸被中職打者掌握，讓富邦浮現改為3先發洋投的想法。

鋒總︰看他調整狀況

關於洋投的佈局，鋒總強調，「必須先等布坎南準備好，才能做決定是否要起用3名先發洋投。」

布坎南對中職並不熟悉，沒有對哪一位台灣打者有印象，但熟識洋投有隊友魔力藍，以及前中職防禦率王布里悍，他表示，布里悍有提醒，中職只有6支隊伍，跟各隊打者會很頻繁對決，這是要習慣和注意的地方。

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