晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將及時雨來了 布坎南備位先發

2025/05/15 05:30

布坎南（記者陳志曲攝）布坎南（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將力亞士昨天力撐7局繳出掉3分的優質先發，可惜牛棚砸鍋無緣勝投，富邦洋投已連續9場無勝投，而被視為「及時雨」的新洋投布坎南，昨天抵台後火速拜訪新莊球場，他的調整狀況關係到富邦是否轉變「2先發1後援」的洋將策略。

布坎南是前韓職勝投王，年初才跟遊騎兵隊簽約並獲邀大聯盟春訓，在3A擔任先發輪值，他透露，上週六才在美國對高中球隊實戰投了5局，維持一定的投球手感，總教練陳金鋒也說，雖然要以選手身體狀況為主，但應該不會準備那麼久。

可能起用3洋投先發

富邦罕見近4季都使用後援洋投富藍戈，全聯盟唯一，但成效跟使用3位先發洋投的其他5隊相比有落差，加上富藍戈的身手相較往年下滑不少，最速也從161公里減至156公里，逐漸被中職打者掌握，讓富邦浮現改為3先發洋投的想法。

鋒總︰看他調整狀況

關於洋投的佈局，鋒總強調，「必須先等布坎南準備好，才能做決定是否要起用3名先發洋投。」

布坎南對中職並不熟悉，沒有對哪一位台灣打者有印象，但熟識洋投有隊友魔力藍，以及前中職防禦率王布里悍，他表示，布里悍有提醒，中職只有6支隊伍，跟各隊打者會很頻繁對決，這是要習慣和注意的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中