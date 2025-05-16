猿先被得分輸定? 林立驚天轟破咒

猿隊林立5局下敲出致勝3分砲，距離生涯百轟剩9支。

（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿林立重返先發打線連續2場建功，昨天在5局下敲出3分彈，率隊猛攻4分大局擊沉統一獅王牌梅賽斯，終場以4：1擊敗獅隊，奪下2連勝，上半季勝率重返5成。

3分砲擊潰獅 勝率返5成

獅隊取得絕佳開局，首局靠林佳緯和陳傑憲雙安開場，最終卻僅靠胡金龍用內野安打攻下1分。樂天先發洋投霸鉧德扣除3局上的三上三下，其他半局都被獅隊攻上壘包，卻都能神奇地一一瓦解危機，包括2局上1出局的滿壘連續解決陳傑憲和陳鏞基。

請繼續往下閱讀...

猿隊霸姆德獲隊友火力支援，第2勝到手。（記者陳志曲攝）

霸姆德強運2勝 古久保有微詞

霸鉧德先發5局被敲多達6支安打，失掉1分，來中職前4場都無法繳出至少6局的優質先發，卻能拿到2勝0敗，窺見強大的「猿」護率。當他登板，隊友每9局可給予6.1分，全聯盟僅次於統一獅蒙德茲和隊友威能帝。

樂天總教練古久保健二直言，霸鉧德在牛棚控球就不穩，跟打者對決的每顆球時間很長，用球數又多，讓守備的節奏比較差，「希望他可以把節奏調整好，好好跟打者去勝負。」

樂天打線前半段打得掙扎，面對梅賽斯的封鎖，前4局僅能敲出2支一壘安打，5局下才大爆發，陳晨威在2出局二壘有人擊出追平分安打，林立更補上值千金的3分彈，用本季第5轟定江山，賞給先發6局掉4分的梅賽斯本季第2敗。

林立直言，梅賽斯在那個打席有暴投，應有更多直球，且不會想閃他去對決中心打者，「我鎖定速球，有把握住失投球。」距離生涯百轟剩下9支，林立直言現階段不會要求成績，「希望能在球隊贏球之下，自己也能打出來。」

截至昨賽前，樂天今年只要先被得分，戰績是全聯盟最差的1勝9敗，包括對獅隊的0勝3敗，昨靠林立的威力打破魔咒，今晚帶著5成勝率南征洲際，搶攻前3名的A段班戰績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法