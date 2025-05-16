晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

猿先被得分輸定? 林立驚天轟破咒

2025/05/16 05:30

猿先被得分輸定? 林立驚天轟破咒猿隊林立5局下敲出致勝3分砲，距離生涯百轟剩9支。
（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿林立重返先發打線連續2場建功，昨天在5局下敲出3分彈，率隊猛攻4分大局擊沉統一獅王牌梅賽斯，終場以4：1擊敗獅隊，奪下2連勝，上半季勝率重返5成。

3分砲擊潰獅 勝率返5成

獅隊取得絕佳開局，首局靠林佳緯和陳傑憲雙安開場，最終卻僅靠胡金龍用內野安打攻下1分。樂天先發洋投霸鉧德扣除3局上的三上三下，其他半局都被獅隊攻上壘包，卻都能神奇地一一瓦解危機，包括2局上1出局的滿壘連續解決陳傑憲和陳鏞基。

猿隊霸姆德獲隊友火力支援，第2勝到手。（記者陳志曲攝）猿隊霸姆德獲隊友火力支援，第2勝到手。（記者陳志曲攝）

霸姆德強運2勝 古久保有微詞

霸鉧德先發5局被敲多達6支安打，失掉1分，來中職前4場都無法繳出至少6局的優質先發，卻能拿到2勝0敗，窺見強大的「猿」護率。當他登板，隊友每9局可給予6.1分，全聯盟僅次於統一獅蒙德茲和隊友威能帝。

樂天總教練古久保健二直言，霸鉧德在牛棚控球就不穩，跟打者對決的每顆球時間很長，用球數又多，讓守備的節奏比較差，「希望他可以把節奏調整好，好好跟打者去勝負。」

樂天打線前半段打得掙扎，面對梅賽斯的封鎖，前4局僅能敲出2支一壘安打，5局下才大爆發，陳晨威在2出局二壘有人擊出追平分安打，林立更補上值千金的3分彈，用本季第5轟定江山，賞給先發6局掉4分的梅賽斯本季第2敗。

林立直言，梅賽斯在那個打席有暴投，應有更多直球，且不會想閃他去對決中心打者，「我鎖定速球，有把握住失投球。」距離生涯百轟剩下9支，林立直言現階段不會要求成績，「希望能在球隊贏球之下，自己也能打出來。」

截至昨賽前，樂天今年只要先被得分，戰績是全聯盟最差的1勝9敗，包括對獅隊的0勝3敗，昨靠林立的威力打破魔咒，今晚帶著5成勝率南征洲際，搶攻前3名的A段班戰績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中