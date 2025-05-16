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不起眼林詩翔與璀璨李承禎 平鎮同窗他翻身他翻船

2025/05/16 05:30

林詩翔大雞慢啼，2023年中職選秀獲台鋼第8指名，如今是本季全聯盟出賽最多場投手，也是稱職的台鋼守護神。（資料照）林詩翔大雞慢啼，2023年中職選秀獲台鋼第8指名，如今是本季全聯盟出賽最多場投手，也是稱職的台鋼守護神。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹守護神林詩翔本季出賽16場為全聯盟投手最多，拿下9次救援成功與中信兄弟黃恩賜並列第一，17.1局無失分，防禦率是完美的0，他與平鎮高中同窗李承禎的野球人生，宛如命運交響曲，證明輸在起跑點，不代表無法翻身成為贏家。

李承禎（左起）、劉基鴻與徐若熙是平鎮同梯，2019年在中職季中選秀前兩輪上榜，如今只剩劉、徐兩人在職棒發光發熱。（資料照）李承禎（左起）、劉基鴻與徐若熙是平鎮同梯，2019年在中職季中選秀前兩輪上榜，如今只剩劉、徐兩人在職棒發光發熱。（資料照）

李承禎2021年一軍初登板，隔年被猿隊釋出。（資料照）李承禎2021年一軍初登板，隔年被猿隊釋出。（資料照）

李承禎選秀2輪上榜 3年被猿釋出

李承禎在龜山少棒、新明青少棒都是陣中強投豪打，進入平鎮青棒高一就成為一軍主力投手，兩度赴美打國際賽，拿手的「螃蟹球」受球探好評，2019年高中畢業選秀獲桃猿第2指名，但只在一軍投1場，2022年球季結束被釋出，年僅22歲就結束短暫生涯。

林詩翔青棒慘澹 現並列救援王

23歲的林詩翔在平鎮青棒改練側投，因球速不快加上身材瘦小，完全沒出賽，高二下學期轉學到玉里高中才有機會登板，來到大同技術學院改回上肩投球，依舊名不見經傳，2022年選秀名落孫山，隔年大學畢業再度叩關才獲台鋼第8指名，他擠進職棒窄門這一刻，李承禎已離開職棒圈。

林詩翔坦言，被台鋼選到只高興一下，隨之而來的是壓力，挑戰職棒能否站穩舞台，坦白講他完全沒把握。

天道酬勤，林詩翔獲得台鋼總教練洪一中讚賞，是陣中最認真的投手，而他也抓住機會綻放光芒，今年稱職把守最後一道防線，奪9救援與玉里學長黃恩賜並駕齊驅，完全沒掉分，即使表現亮眼，但他說，「對手一定會徹底研究我，球速要更快、變化球要更強才行，挑戰現在才開始。」本季林詩翔最快球速148公里，絕殺球種是變速球。

林詩翔本季成績林詩翔本季成績

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