徐若熙託話 「林詩翔你真的很棒！」

林詩翔轉學到玉里高中才開始有出賽機會，舅舅陳智弘的手套成了他的幸運物。（玉里高中棒球隊提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕「如果我跟詩翔一樣，生活都塞滿了棒球，或許現在的我會更不一樣。」林詩翔不願向命運低頭，苦練出頭天，昔日平鎮高中同窗徐若熙深受激勵，「看到他這麼拚，我也要更努力。」

在平鎮像邊緣人 不理嘲諷持續苦練

當年林詩翔在平鎮宛如邊緣人，完全沒機會上場，徐若熙說，林詩翔話很少，總是默默地做自己的事，有些隊友會冷言冷語，「練那麼多幹嘛？又不會上場。」但他從不反駁，不僅把訓練菜單做完，別人在休息、放假，他都在拚命自主訓練。

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高二下學期林詩翔轉學到玉里高中尋求出賽機會，徐若熙認為，林詩翔熱愛棒球，練球又認真，總有一天會爬起來，只是時間早晚，「他想比賽，想成為最好的球員，就缺一個機會。」

同學驚人蛻變 龍之子深受激勵

再次看到林詩翔投球已在職棒戰場，徐若熙說，「滿驚豔的，詩翔站上投手丘的眼神完全不一樣，他想要這個舞台的信念非常強烈，變速和指叉球想丟哪就丟哪，我投變化球都沒辦法隨心所欲。」

徐若熙指出，林詩翔投直球和變速、指叉球有「共軌效應」，球路接近本壘板才往下掉，打者不易判斷，要打好其實不容易。

徐若熙笑說，林詩翔不多話，平常一直訓練，生活塞滿了棒球，非常自律，每次賽前想找他聊天總不見人影，應該又跑去練習了。訪談結束，徐若熙對記者說，「請幫我跟詩翔說，他真的很棒，能有今日成就，為他感到開心。」

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