晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

徐若熙託話 「林詩翔你真的很棒！」

2025/05/16 05:30

林詩翔轉學到玉里高中才開始有出賽機會，舅舅陳智弘的手套成了他的幸運物。（玉里高中棒球隊提供）林詩翔轉學到玉里高中才開始有出賽機會，舅舅陳智弘的手套成了他的幸運物。（玉里高中棒球隊提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕「如果我跟詩翔一樣，生活都塞滿了棒球，或許現在的我會更不一樣。」林詩翔不願向命運低頭，苦練出頭天，昔日平鎮高中同窗徐若熙深受激勵，「看到他這麼拚，我也要更努力。」

在平鎮像邊緣人 不理嘲諷持續苦練

當年林詩翔在平鎮宛如邊緣人，完全沒機會上場，徐若熙說，林詩翔話很少，總是默默地做自己的事，有些隊友會冷言冷語，「練那麼多幹嘛？又不會上場。」但他從不反駁，不僅把訓練菜單做完，別人在休息、放假，他都在拚命自主訓練。

高二下學期林詩翔轉學到玉里高中尋求出賽機會，徐若熙認為，林詩翔熱愛棒球，練球又認真，總有一天會爬起來，只是時間早晚，「他想比賽，想成為最好的球員，就缺一個機會。」

同學驚人蛻變 龍之子深受激勵

再次看到林詩翔投球已在職棒戰場，徐若熙說，「滿驚豔的，詩翔站上投手丘的眼神完全不一樣，他想要這個舞台的信念非常強烈，變速和指叉球想丟哪就丟哪，我投變化球都沒辦法隨心所欲。」

徐若熙指出，林詩翔投直球和變速、指叉球有「共軌效應」，球路接近本壘板才往下掉，打者不易判斷，要打好其實不容易。

徐若熙笑說，林詩翔不多話，平常一直訓練，生活塞滿了棒球，非常自律，每次賽前想找他聊天總不見人影，應該又跑去練習了。訪談結束，徐若熙對記者說，「請幫我跟詩翔說，他真的很棒，能有今日成就，為他感到開心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中