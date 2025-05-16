科內特扮奇兵 綠衫軍續命

塞爾提克替補中鋒科內特（右）第3節拿到5籃板、5火鍋，有效限制尼克進攻，成為勝負關鍵。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塔圖姆因跟腱傷勢報銷，背水一戰的塞爾提克昨將士用命，全隊6人得分達雙位數，轟進22顆三分球，在東部準決賽G5以127：102擊退尼克，系列賽追成2：3。

第3節拿5籃板、5火鍋

雙方上半場以59打成平手，但戰況在第3節出現變化，關鍵人物是替補中鋒科內特，他單節拿到5個籃板、5個火鍋，有效限制尼克的進攻，加上D.懷特的火力輸出，塞爾提克單節打出32：17的攻勢奠定勝基。

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科內特下半場頂替呼吸困難的波辛傑斯先發，全場5次出手都進，繳出10分、9籃板、7阻攻，成為季後賽首位以百分之百投籃命中率達成此數據的球員，讓塞爾提克教練馬祖拉都稱讚。

D.懷特轟進7顆三分球

懷特找回射手本色，單場轟進7顆三分球，他說：「塔圖姆賽前發訊息為大家加油，所以我們知道這場一定要拿下。」J.布朗也貢獻26分、12助攻、8籃板，他希望將這場勝利獻給塔圖姆，「在他倒下後，我知道我該領導球隊前進。」

塞爾提克淘汰警報尚未消除，過去季後賽出現353次2勝3負，落後球隊的晉級機率僅16.1％。

尼克G6票價最低2.6萬

布朗森在第4節中段吞6犯，拿下22分提前離場，尼克也中斷本季季後賽客場5連勝，他們明天將回到主場力拚相隔25年的首張東冠決賽門票。這場門票也飆破天際，最便宜票價就要860美元（約2.6萬台幣）。

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