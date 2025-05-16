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中國信託女子公開賽》侯羽桑獵8鳥 首輪領先群雌

2025/05/16 05:30

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑，昨日在「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」首輪表現優異、暫列第一。 （中國信託銀行提供）中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑，昨日在「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」首輪表現優異、暫列第一。 （中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金5000萬日幣（約1044萬台幣）的2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽，昨在桃園東方高爾夫俱樂部點燃戰火，由中國信託銀行贊助的「中信女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑，首回合獵下8小鳥，以66桿領先群雌。

甫拿下美國女子公開賽資格的侯羽桑，昨保持火熱手感，前9洞獵下4鳥，轉場後雖在第2洞吞下雙柏忌，但後9洞共進帳4博蒂，讓她取得2桿的領先。

對於首日表現，侯羽桑說：「今天的球風相對保守，加上鐵桿發揮非常好，剩下的短桿都有把握，因此減少一些壓力，希望明、後天繼續保持手感、體力及專注力。」對於轉場第2洞吞下雙柏忌，她表示，主要是因風勢變化，選定擊球方向後一推就跑去右邊，但仍及時調整心態，在果嶺上穩穩推桿，扳回一城。

彭婕獨居第2

俞涵軒並列第5

另一台將彭婕這回合抓下4鳥，以68桿獨居第2，今年甫加入「中國信託女子高爾夫之星」的俞涵軒，進帳4博蒂、吞2柏忌，以70桿並列第5。

中信公開賽今年有來自台灣、日本、泰國、南韓、澳洲及印度共108位好手參賽，為提供球迷更舒適的觀賽體驗，在第1、10、18洞設置3座觀眾看台，方便觀賽民眾，賽事成績採用電子螢幕呈現，可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況。賽事免費入場，並於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返。

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