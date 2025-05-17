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追金塊超值 跨季連三輪看滿7場

2025/05/17 05:30

金塊中鋒約基奇（左）與雷霆吉爾吉斯亞歷山大激烈攻防，金塊在主場扳平戰局，逼出搶7大戰。（美聯社）金塊中鋒約基奇（左）與雷霆吉爾吉斯亞歷山大激烈攻防，金塊在主場扳平戰局，逼出搶7大戰。（美聯社）

末節病沒發作

金塊斯特勞瑟攻下季後賽新高15分。（路透）金塊斯特勞瑟攻下季後賽新高15分。（路透）

G6追平雷霆

〔記者林岳甫／綜合報導〕金塊在西部季後賽準決賽連輸2場主因為第四節易欲振乏力，昨第6戰克服末節疲軟問題，中鋒約基奇攜手J.穆雷、布朗、斯特勞瑟捍衛主場，以119：107戰勝頭號種子雷霆，系列賽追成3：3，兩軍將在週一於雷霆主場展開G7生死戰。

金塊G4、G5於第四節僅拿37分，遭雷霆帶走2勝並取得聽牌。面對再輸就要放暑假的壓力，金塊在第三節跳出奇兵斯特勞瑟，他高效率進帳8分助隊帶著領先進入第四節，而約基奇第四節也進帳11分，包括關鍵時刻6罰全進，撲滅雷霆的反撲氣勢。

約基奇繳出29分、14籃板及8助攻，抱病上陣的穆雷斬獲25分及8籃板、7助攻，場上正負值＋28，再次證明是為關鍵戰役而生的男人；24歲的布朗攻下季後賽新高23分外帶11籃板、5助攻、3抄截，成為最年輕在季後賽單場至少20分、10籃板、5助攻、3抄截的球員。

斯特勞瑟管用

下半場當英雄

丹佛軍最重要是斯特勞瑟殺出重圍，他原本只在無關緊要的垃圾時間上場，昨把握機會拿下季後賽新高15分，且全部來自下半場。他表示，了解球隊指派的任務是什麼，有信心在第7戰再完成任務。

金塊從上季西部準決賽對灰狼，以及本季首輪打快艇、準決賽戰雷霆都進入搶7，連3個系列賽都遇生死戰。穆雷表示，「我們此仗抱著必勝決心，真的把戰線延長，現在就好好休息備戰過兩天的G7。」

雷霆此仗最多領先12分，卻在第四節找不到準星，一度在三分線連續出手13次落空，團隊三分球命中率僅27.5％，也讓吉爾吉斯亞歷山大的32分白忙一場。

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