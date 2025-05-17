PLG總冠軍賽》本土猿、洋勇士 今聽牌之鑰

勇士金恩急需找回場上破壞力。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園領航猿在PLG總冠軍賽G4靠著盧峻翔甦醒拿28分，加上變陣奏效，將系列賽扳成2：2平手，今天目標在主場搶下聽牌勝，而進攻能量不足的台北富邦勇士，是否會改變洋將配置也值得關注。

領航猿一哥盧峻翔（左）今力拚在主場聽牌，他與勇士林志傑的對抗也是總冠軍賽焦點之一。（資料照）

勇士前4場有3戰的洋將陣容都是由2大長人威希、沃特斯搭配得分好手金恩，但金恩在G4的殺傷力不如前2場的15.5分，僅剩9分的火力，完全喪失外援應有水準。

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金恩遭破解

勇士G5需變陣

勇士本土輪替周桂羽、賴廷恩、洪楷傑、林志傑、陳又瑋、簡廷兆在冠軍賽合計場均僅24.6分，火力有限，多仰賴洋將發揮，球評吳敏賢認為，勇士或許能在第5場大膽變陣，其一是讓柏德取代金恩，或是改同場登錄金恩、柏德，畢竟大前鋒還有外籍生莫巴耶能扛，有登錄2位小洋將本錢，藉此提升場上火力。

盧峻翔回魂

猿本土戰力回穩

領航猿前一場讓洋將布依德在系列賽首度上陣，在攻守都收到不錯效果，加上本土表現出色，盧峻翔重拾信心飆分，李家慷決勝節進攻的關鍵貢獻，關達祐防守建功，白曜誠適時助攻，陳昱瑞扮奇兵三分球3投全進，吳敏賢表示，猿隊相較勇士有更多可用之兵，而在找到勝利方程式後，G5可望維持相同陣容搶勝。

PLG總冠軍賽曾在2023年賽季出現過唯一2：2平手局面，當時由勇士拿下聽牌勝，並成功完成三連霸。

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